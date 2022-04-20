Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
4 часа назад

Названы увеличивающие риск развития рака простаты факторы

Lenta.ruиещё 1

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, перечислил увеличивающие риск развития рака простаты факторы. В статье для издания Eat This Not That! (ETNT) он назвал ожирение одной из причин развития онкологических заболеваний.

Названы увеличивающие риск развития рака простаты факторы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт обратил внимание на три основных фактора развития рака предстательной железы, изменить которые не получится. Речь идет о возрасте, наследственности и этнической принадлежности. По словам доктора, опасному заболеванию в большей степени подвержены мужчины старше 65 лет, отцы или братья которых уже сталкивались с этим недугом. На остальные факторы, по его словам, можно повлиять самостоятельно.

Видео дня

Например, к развитию некоторых видов рака, в том числе и рака предстательной железы, по мнению Уильямса, может привести ожирение. Это связано с тем, что у людей, страдающих от лишнего веса, повышается уровень гормонов, которые могут способствовать развитию раковых клеток. Чтобы этого не произошло, эксперт рекомендует не забывать про физическую активность.

Система питания с высоким содержанием животных жиров тоже может спровоцировать риск развития онкологических заболеваний. Например, в хорошо прожаренном красном мясе, по словам врача, содержится большое количество канцерогенов, которые могут вызывать рак предстательной железы. Уильямс предупреждает: злоупотребление молочной продукцией и пищей, богатой кальцием, также может привести к негативным последствиям для организма, в том числе и развитию раковых клеток.

Также врач добавил, что высокий уровень тестостерона, возникающий естественным путем или в результате гормональной терапии, никотин, регулярное употребление алкоголя негативно влияют на здоровье организма и провоцируют развитие злокачественных образований.

Чтобы обезопасить себя от опасного заболевания, эксперт рекомендует отказаться от вредных привычек, пересмотреть рацион, регулярно заниматься спортом и не забывать проходить диагностику, чтобы не упустить момент и вовремя начать лечение.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители