Названы увеличивающие риск развития рака простаты факторы

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, перечислил увеличивающие риск развития рака простаты факторы. В статье для издания Eat This Not That! (ETNT) он назвал ожирение одной из причин развития онкологических заболеваний.