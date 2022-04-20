Названы увеличивающие риск развития рака простаты факторы

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, перечислил увеличивающие риск развития рака простаты факторы. В статье для издания Eat This Not That! (ETNT) он назвал ожирение одной из причин развития онкологических заболеваний.

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Эксперт обратил внимание на три основных фактора развития рака предстательной железы, изменить которые не получится. Речь идет о возрасте, наследственности и этнической принадлежности. По словам доктора, опасному заболеванию в большей степени подвержены мужчины старше 65 лет, отцы или братья которых уже сталкивались с этим недугом. На остальные факторы, по его словам, можно повлиять самостоятельно.

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Например, к развитию некоторых видов рака, в том числе и рака предстательной железы, по мнению Уильямса, может привести ожирение. Это связано с тем, что у людей, страдающих от лишнего веса, повышается уровень гормонов, которые могут способствовать развитию раковых клеток. Чтобы этого не произошло, эксперт рекомендует не забывать про физическую активность.

Система питания с высоким содержанием животных жиров тоже может спровоцировать риск развития онкологических заболеваний. Например, в хорошо прожаренном красном мясе, по словам врача, содержится большое количество канцерогенов, которые могут вызывать рак предстательной железы. Уильямс предупреждает: злоупотребление молочной продукцией и пищей, богатой кальцием, также может привести к негативным последствиям для организма, в том числе и развитию раковых клеток.

Также врач добавил, что высокий уровень тестостерона, возникающий естественным путем или в результате гормональной терапии, никотин, регулярное употребление алкоголя негативно влияют на здоровье организма и провоцируют развитие злокачественных образований.