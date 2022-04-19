В РФ зарегистрирован новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Препарат «Миореол», объединяющий в себе молекулы используемых в терапии болезни Альцгеймера донепезила и мемантина, зарегистрировала российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (инвестиционный проект «Роснано»). Об этом сообщила пресс-служба «Роснано».

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Препарат, разработанный специалистами компании, рекомендован для лечения пациентов с умеренной и тяжелой формой деменции. Лекарства на основе мемантина и донепезила распространены в терапии болезни Альцгеймера, а использование двух действующих веществ в одной таблетке более удобно для приема. Препарат выпускается в четырех дозировках — это облегчает начало терапии, давая возможность принимать лекарство поэтапно в нарастающих дозах.

«Практическая ценность этого подхода подтверждена многочисленными клиническими исследованиями, проводившимися за рубежом с мемантином и донепезилом. Своевременно инициированная комбинированная терапия деменции при болезни Альцгеймера демонстрирует убедительные результаты в замедлении прогрессии когнитивного дефицита, а оптимизация режима дозирования делает использование комбинированного препарата более простым и удобным для пациентов», — отметил медицинский директор компании Захар Лейкин.