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1 час назад

В России зарегистрирован новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Газета.Ru

Препарат «Миореол», объединяющий в себе молекулы используемых в терапии болезни Альцгеймера донепезила и мемантина, зарегистрировала российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (инвестиционный проект «Роснано»). Об этом сообщила пресс-служба «Роснано».

В РФ зарегистрирован новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
Фото: DepositphotosDepositphotos

Препарат, разработанный специалистами компании, рекомендован для лечения пациентов с умеренной и тяжелой формой деменции. Лекарства на основе мемантина и донепезила распространены в терапии болезни Альцгеймера, а использование двух действующих веществ в одной таблетке более удобно для приема. Препарат выпускается в четырех дозировках — это облегчает начало терапии, давая возможность принимать лекарство поэтапно в нарастающих дозах.

«Практическая ценность этого подхода подтверждена многочисленными клиническими исследованиями, проводившимися за рубежом с мемантином и донепезилом. Своевременно инициированная комбинированная терапия деменции при болезни Альцгеймера демонстрирует убедительные результаты в замедлении прогрессии когнитивного дефицита, а оптимизация режима дозирования делает использование комбинированного препарата более простым и удобным для пациентов», — отметил медицинский директор компании Захар Лейкин.

На болезнь Альцгеймера, по данным ВОЗ, приходится до 70% случаев деменции. Всего в мире насчитывается около 50 млн людей с деменцией, ежегодно выявляется почти 10 млн новых случаев. В Москве болезнью Альцгеймера страдает 4,5% населения в возрасте 60 лет и старше, причем 40% из них — выраженными тяжелыми формами.

Болезни и лекарства,Роснано,ВОЗ,
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