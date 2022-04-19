Как избавиться от звона в ушах: ответ эксперта

Целый ряд заболеваний может быть причиной звона в ушах. Длительность звона может варьироваться, от редких транзиторных шумов, до постоянного выраженного звона, который вызывает сильный дискомфорт. Самой распространенной причиной возникновения звона в ушах является резкий громкий звук, в результате которого сенсорный аппарат внутреннего уха не успевает перестроиться и адаптироваться под громкий звук, тем самым формируется транзиторный или кратковременный звон в ушах. Особенно часто такая форма встречается у людей связанных с работой в громких условиях, например: гитаристы, рок-музыканты, диджеи. При этом сильный звон в ушах зачастую возникает в каком-либо одном ухе и проходит самостоятельно.

Федосеева Татьяна Сергеевна Врач терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан