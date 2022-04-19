Как избавиться от звона в ушах: ответ эксперта

Тиннитус – это ощущение звона или шума в одном или обоих ушах при отсутствии внешнего источника звука. Оно может быть сильным, слабым или умеренным, постоянным и периодическим. "Рамблер" в беседе с врачом-терапевтом Татьяной Федосеевой выяснил о возможных причинах такого недуга, а также о способах лечения.
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По словам эксперта, тиннитус является лишь симптомом нескольких заболеваний. Поэтому важно бороться именно с болезнью, которая и вызвала звон в ушах. И в зависимости от заболевания методы лечения будут совершенно разными. Только оториноларинголог сможет точно поставить диагноз и спланировать последующее лечение.
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Целый ряд заболеваний может быть причиной звона в ушах. Длительность звона может варьироваться, от редких транзиторных шумов, до постоянного выраженного звона, который вызывает сильный дискомфорт. Самой распространенной причиной возникновения звона в ушах является резкий громкий звук, в результате которого сенсорный аппарат внутреннего уха не успевает перестроиться и адаптироваться под громкий звук, тем самым формируется транзиторный или кратковременный звон в ушах. Особенно часто такая форма встречается у людей связанных с работой в громких условиях, например: гитаристы, рок-музыканты, диджеи. При этом сильный звон в ушах зачастую возникает в каком-либо одном ухе и проходит самостоятельно.
Существуют более серьезные причины возникновения патологического звона в ушах:
Отосклероз – заболевание, при котором происходит разрастание костной ткани в полости слухового прохода.
Инфекционно-воспалительные заболевания наружного, среднего и внутреннего уха.
Артериальная гипертензия – повышенное кровяное давление в сосудах головного мозга.
Прием лекарственных средств с ототоксическим эффектом.
Атеросклероз церебральных артерий.
Остеохондроз.
Травмы и контузии головы и органа слуха.
Закупорка слухового хода.
Все вышеперечисленные заболевания нередко приводят к возникновению тиннитуса, который становится мучительным спутником пациента. Если вы довольно часто сталкиваетесь со звоном в ушах, то необходимо срочно обратиться к отоларингологу для постановки диагноза и назначения лечения.