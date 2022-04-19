8 ранних признаков деменции, которые важно заметить

Деменция может прийти в вашу жизнь или жизнь пожилых родственников незаметно. «Рамблер» поговорил с кандидатом медицинских наук, неврологом и экспертом телеканала «Доктор» Еленой Ляшенко о факторах риска деменции и о том, как вовремя заметить болезнь.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, деменция — это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.
Помимо характерной забывчивости, которая может присутствовать в норме у всех, следует обращать внимание на следующие симптомы.
Если имеется одно или несколько из перечисленных выше заболеваний, рекомендован регулярный нейропсихологический скрининг для оценки памяти и других когнитивных функций даже при отсутствии жалоб.
Часто у пожилых приходится дифференцировать деменцию и депрессию. Для постановки верного диагноза необходимо обращаться к специалисту.
Жалобы на забывчивость, сложность сосредоточиться, снижение настроения, апатию и тревогу могут быть и вследствие других заболеваний, которые можно и нужно лечить. Виновником этих жалоб могут быть анемии, дисфункция щитовидной железы, дефицит некоторых витаминов.
Первым делом надо рекомендовать человеку обратиться к врачу. Однако больной зачастую не осознает наличие у него какого-либо дефекта. Если отделы коры, отвечающие за анализ информации, уже повреждены, то пациент может упорно не замечать имеющейся проблемы. Настойчивость будет восприниматься с раздражением и иногда даже с агрессией.
Важно помнить, что даже при общении с близкими необходимо быть терпеливым, сдержанным, не стоит им постоянно говорить об их проблемах с памятью и настаивать на визите к врачу.
Предложите сопроводить близкого человека к врачу под любым благовидным предлогом, будь то проблемы с давлением или плохой сон. На приеме вы можете дать врачу недостающие данные, чтобы тот заподозрил природу заболевания и назначил правильное обследование.
Врачу может понадобиться следующая информация:
На основании полученной информации и проведенного нейропсихологического тестирования, врач назначит дополнительные обследования, поставит диагноз и назначит лечение.
Часто больным требуется помощь в приеме назначенного лечения. Помогите родственнику раз в неделю заполнять таблетницу. Больному не надо вспоминать, выпил он препарат или нет: можно просто заглянуть в отсек соответствующего дня недели.
Можно ставить будильник, звонить и напоминать о приеме лекарств. В более тяжелых случаях может потребоваться личный контроль.