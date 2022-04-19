8 ранних признаков деменции, которые важно заметить

Деменция может прийти в вашу жизнь или жизнь пожилых родственников незаметно. «Рамблер» поговорил с кандидатом медицинских наук, неврологом и экспертом телеканала «Доктор» Еленой Ляшенко о факторах риска деменции и о том, как вовремя заметить болезнь.

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Что такое деменция

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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, деменция — это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

Ранние признаки деменции

Помимо характерной забывчивости, которая может присутствовать в норме у всех, следует обращать внимание на следующие симптомы.

проблемы в обращении с техникой,

пропущенные и забытые даты и договоренности,

невозможность запомнить инструкции,

пропуск приема лекарств,

снижение бытовой независимости,

сложности в проведении финансовых операций,

уязвимость для мошенников,

изменения в привычном поведении, в том числе впервые появившаяся тревога, апатия и/или депрессия.

Группы риска

люди, которые перенесли инсульт или транзиторную ишемическую атаку;

страдающие депрессией или перенесшие в течение жизни депрессивный эпизод;

страдающие от синдрома обструктивного апноэ сна (задержки дыхания во сне);

страдающие от сахарного диабета;

имеющие артериальную гипертонию, аритмии, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания;

страдающие от болезни Паркинсона;

получившие в недавнем прошлом травму головы;

имеющие какое-либо психическое расстройство, особенно если оно возникло в преклонные годы (бред, галлюцинации).

Если имеется одно или несколько из перечисленных выше заболеваний, рекомендован регулярный нейропсихологический скрининг для оценки памяти и других когнитивных функций даже при отсутствии жалоб.

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С чем можно спутать

Часто у пожилых приходится дифференцировать деменцию и депрессию. Для постановки верного диагноза необходимо обращаться к специалисту.

Жалобы на забывчивость, сложность сосредоточиться, снижение настроения, апатию и тревогу могут быть и вследствие других заболеваний, которые можно и нужно лечить. Виновником этих жалоб могут быть анемии, дисфункция щитовидной железы, дефицит некоторых витаминов.

Что делать, если заметили симптомы деменции у родственника

Первым делом надо рекомендовать человеку обратиться к врачу. Однако больной зачастую не осознает наличие у него какого-либо дефекта. Если отделы коры, отвечающие за анализ информации, уже повреждены, то пациент может упорно не замечать имеющейся проблемы. Настойчивость будет восприниматься с раздражением и иногда даже с агрессией.

Важно помнить, что даже при общении с близкими необходимо быть терпеливым, сдержанным, не стоит им постоянно говорить об их проблемах с памятью и настаивать на визите к врачу.

Предложите сопроводить близкого человека к врачу под любым благовидным предлогом, будь то проблемы с давлением или плохой сон. На приеме вы можете дать врачу недостающие данные, чтобы тот заподозрил природу заболевания и назначил правильное обследование.

Врачу может понадобиться следующая информация:

какими заболеваниями страдает пациент,

какие препараты принимает и в каких дозировках,

как давно отмечаются проблемы с памятью, внезапно или постепенно они появились,

есть ли вредные привычки,

не соблюдает ли больной какую-либо диету,

бывают ли проблемы с настроением, тревога, апатия и тому подобное.

На основании полученной информации и проведенного нейропсихологического тестирования, врач назначит дополнительные обследования, поставит диагноз и назначит лечение.

Как помочь родственнику с деменцией

Часто больным требуется помощь в приеме назначенного лечения. Помогите родственнику раз в неделю заполнять таблетницу. Больному не надо вспоминать, выпил он препарат или нет: можно просто заглянуть в отсек соответствующего дня недели.

Можно ставить будильник, звонить и напоминать о приеме лекарств. В более тяжелых случаях может потребоваться личный контроль.