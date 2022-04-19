Пульмонолог оценила тяжесть течения стелс-омикрона

Течение стелс-омикрона не более и не менее тяжелое, чем у первоначального омикрон-штамма. Об этом, оценивая тяжесть течения COVID-19, заявила врач-пульмонолог Ольга Марданова, сообщают «Известия».

По словам специалиста, тяжесть течения стелс-омикрона зависит от наличия у человека иммунитета — если он есть, болезнь будет протекать более легкой форме, а если нет, то в более тяжелой.

«Опасен этот штамм для невакционированной группы населения, а также для тех, кто еще не переболел, а значит, не выработался иммунитет к вирусу», — сказала Марданова.

Она подчеркнула, что у таких пациентов шансы заболеть COVID-19 гораздо выше из-за заразности штамма. Пульмонолог назвала основными симптомами стелс-омикрона температуру до 39 градусов, слабость, ломоту, насморк и кашель. Также не так часто пациент может столкнуться с потерей обоняния и проблемами с желудочно-кишечным трактом.

13 апреля эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что более 90 процентов новых случаев коронавируса в стране приходится на стелс-омикрон. Он подчеркнул, что в России не обнаружены сублинии BA.4 и BA.5.