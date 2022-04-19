Врач назвала неочевидную причину хронического кашля

Гельминтоз – паразитарное заболевание, вызываемое паразитическими червями гельминтами, может стать причиной не проходящего хронического кашля. При обнаружении у себя такого симптома, имеет смысл исключать не только «пульмонологические проблемы», но и проверить организм на инвазию.
О взаимосвязи хронического кашля и глистов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ №52 Ирина Белоглазова.
Специалист указала, что гельминты могут вызвать кашель. Он может быть утренним, дневным, вечерним, ночным – не важно. Одна из причин – поражение бронхо-лёгочной системы в следствие гельминтоза.
Гельминты чаще ассоциируют с детскими проблемами – но они могут быть не только у детей. Любители «сыроедения», предпочитающие суши, роллы, стейки, шашлыки – оказываются в зоне риска по этому вопросу.
Современная система питания в целом располагает к тому, что в организм могут проникнуть гельминты – считает врач. И они не будут жить в организме бессимптомно – со временем дадут о себе знать, в том числе, и таким образом.