Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Врач назвала неочевидную причину хронического кашля

Сибмеда

Гельминтоз – паразитарное заболевание, вызываемое паразитическими червями гельминтами, может стать причиной не проходящего хронического кашля. При обнаружении у себя такого симптома, имеет смысл исключать не только «пульмонологические проблемы», но и проверить организм на инвазию.

Врач назвала неочевидную причину хронического кашля
Фото: pexels.compexels.com

О взаимосвязи хронического кашля и глистов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ №52 Ирина Белоглазова.

Специалист указала, что гельминты могут вызвать кашель. Он может быть утренним, дневным, вечерним, ночным – не важно. Одна из причин – поражение бронхо-лёгочной системы в следствие гельминтоза.

Гельминты чаще ассоциируют с детскими проблемами – но они могут быть не только у детей. Любители «сыроедения», предпочитающие суши, роллы, стейки, шашлыки – оказываются в зоне риска по этому вопросу.

Современная система питания в целом располагает к тому, что в организм могут проникнуть гельминты – считает врач. И они не будут жить в организме бессимптомно – со временем дадут о себе знать, в том числе, и таким образом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители