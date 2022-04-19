Мясников предупредил о неочевидном признаке инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном признаке, который может указывать на инфаркт. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор назвал жжение вверху живота симптомом сердечного приступа. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, инфаркт часто можно спутать с такими недугами, как язва, панкреатит или изжога. Причиной этому то, что одним из признаков сердечного приступа является жжение в верхней части живота, пояснил медик. «Это не немой инфаркт, это классика», — добавил он.

Доктор объяснил, что часто инфаркт может быть «немым», то есть не имеющим явных признаков. Врач отметил, что в группу риска входят гипертоники, курильщики, люди с высоким уровнем холестерина и сахара, а также страдающие ожирением.

«Вы должны знать именно факторы риска, у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию», — перечислил он зрителям способы профилактики.