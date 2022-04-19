Врач перечислил специфические симптомы заболевания печени

Существуют специфические признаки заболеваний печени. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт, заместитель главного врача ивановской клиники «РЖД-Медицина» Антон Арсеньев.

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— Из специфических признаков — это, безусловно, желтушность кожных покровов, в первую очередь склер (белков глаза — прим. «ВМ»). Из менее специфических симптомов: появление так называемых телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) на шее, лице, грудной клетки, передней брюшной стенке,

— пояснил специалист.

Сухость, шелушение кожных покровов, в том числе на ладонях, по словам специалиста, также могут быть признаками заболевания печени.

— Увеличение объема живота (связано с накоплением жидкости в брюшной полости), а так же просто слабость, снижение мозговой активности и утомляемость могут быть неспецифическими проявлениями заболеваний печени. Однозначно подобное сочетание симптомов — серьезный повод обратиться к врачу,

— предупредил медик.

По словам врача, к основным заболеваниям печени относят гепатиты и цирроз. Однако есть и другие: например, онкология или паразитарные варианты, заключил он.