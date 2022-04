Назван предотвращающий деменцию витамин

Ученые назвали витамин, который поможет повысить работоспособность мозга и избежать деменции. Об этом со ссылками на многочисленные исследования сообщают авторы специализирующегося на текстах о здоровом образе жизни и еде, и придерживающегося доказательного подхода сайта Eat This Not That! (ETNT).