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1 час назад

Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергии на цветение

Вести Подмосковья

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о том, как облегчить симптомы аллергии на цветение и пыльцу. В частности, в период обострения, нужно избегать зон, где цветут растения. Также нужно носить одежду с длинными рукавами и солнцезащитные очки. Об этом врач рассказывает в беседе с RT.

Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергии на цветение
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"Александр Авилов / АГН "Москва"

Кроме того, она сказала, что неэффективно носить в это время медицинские маски, так как они не защищают от пыльцы. Следует носить респиратор. Также дома нужно почаще делать влажную уборку. После нахождения в зоне с большим количеством цветущих растений нужно сразу принять душ и вымыть голову.

Ранее «Вести Подмосковья» рассказывали и о другом средстве против аллергии. Включение петрушки в рацион принесет пользу для организма. Как выяснилось, эта зелень эффективна против аллергии, воспалительных заболеваний, высокого кровяного давления. Петрушку можно употреблять в свежем и сушеном виде.

Болезни и лекарства,
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