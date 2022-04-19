Врач рассказал, как облегчить симптомы аллергии на цветение

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о том, как облегчить симптомы аллергии на цветение и пыльцу. В частности, в период обострения, нужно избегать зон, где цветут растения. Также нужно носить одежду с длинными рукавами и солнцезащитные очки. Об этом врач рассказывает в беседе с RT.

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва" Александр Авилов / АГН "Москва"

Кроме того, она сказала, что неэффективно носить в это время медицинские маски, так как они не защищают от пыльцы. Следует носить респиратор. Также дома нужно почаще делать влажную уборку. После нахождения в зоне с большим количеством цветущих растений нужно сразу принять душ и вымыть голову.