Вторичный сифилис: симптомы и проявления

Сифилис (люэс) — одно из самых известных «любовных» заболеваний. Как шутят многие врачи, большинство болезней — «от нервов», и лишь один люэс — от удовольствия.

Вторичный сифилис — второй из трех этапов в развитии этого венерического заболевания. Он начинается через 2,5-3 месяца после заражения. С током лимфы и крови бактерии перемещаются во внутренние органы, лимфоузлы и центральную нервную систему.

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Если вовремя не заняться лечением вторичного сифилиса, существует риск возникновения опасных для жизни и здоровья осложнений.

Причины болезни

Сифилис — это заболевание, которое имеет множество названий («многоликая обезьяна»). В разные эпохи его называли галльской, португальской или немецкой болезнью: ученые до сих пор не могут определиться, из какой части света в мир пришел люэс.

В 1905 году немецким ученым удалось идентифицировать возбудителя и причину сифилиса — бледную спирохету (Treponema pallidum). Свое название она получила из-за особенностей внешнего вида: микроорганизм напоминает тонкую спираль, которая активно двигается и слабо окрашивается красителями.

Больной люэсом особенно заразен в период вторичного сифилиса, который сопровождается кожными и внекожными проявлениями.

Передача заболевания происходит через контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека: кровью, спермой или влагалищными выделениями, слюной и пр.

Ведущий путь заражения — половой, при незащищенном сексе.

Также встречаются случаи передачи сифилиса от больной матери ребенку (тогда речь идет о внутриутробном сифилисе).

Бытовое заражение люэсом через предметы обихода, нижнее белье, сиденье унитаза — это мифы.

Разновидности вторичного сифилиса

Длительность вторичного периода — от 2 до 5 лет.

Выделяют три основные разновидности: свежий, скрытый и рецидивный, которые сопровождаются разными проявлениями.

При скрытой форме симптомы постепенно исчезают, и обнаружить болезнь возможно только при взятии анализа крови и проведении серологических реакций.

Свежий вторичный сифилис возникает сразу же после первичного, сопровождается выраженной мелкоточечной сыпью. При этом остаются проявления твердого шанкра и лимфаденопатии — увеличения лимфоузлов.

Рецидивный сифилис сопровождается чередованием ремиссий и обострений: симптомы то появляются, то исчезают. При этом высыпания более бледные, расположены на кожных покровах и слизистых в виде небольших групп — колец и линий.

Общие симптомы: почему болезнь так коварна

Первые проявления вторичного сифилиса неспецифичны: их легко спутать с другими заболеваниями.

К примеру, часть пациентов отмечает незначительное повышение температуры тела, озноб, головные боли, слабость и снижение работоспособности. Это может быть ошибочно принято за вирусную инфекцию или банальное переутомление.

Особенность вторичного сифилиса — это суставные или мышечные боли. Неприятные ощущения усиливаются в ночное время суток и почти полностью пропадают днем.

Через 10-14 дней после болей в мышцах и суставах появляются первые сыпные элементы на коже и слизистых оболочках.

Сыпь носит название «вторичных сифилид»: она может быть разнообразна по своим клиническим проявлениям.

Выделяют несколько элементов: пятна розового цвета — розеолы, темно-коричневые (пигментные) пятна, папулы — маленькие узелки и пустулы — гнойники с желтым содержимым.

Высыпания имеют общие черты: округлая форма, отсутствие склонности к росту и разрушению окружающих тканей, незначительный зуд, заживление без глубоких рубцов и шрамов.

Вторичные сифилиды — источник большого количества бледных спирохет. Именно поэтому высок риск заражения при контакте с таким пациентом: бактерию можно в буквальном смысле подхватить через рукопожатие.

Сифилитическая розеола

Наиболее распространенный элемент сыпи при вторичном сифилисе — это розеола. Она имеет вид круглого пятна розоватого цвета, диаметр которого не превышает 0,1-0,2 см.

Типичная локализация высыпаний — лицо, стопы и кисти. Розеолезные элементы появляются постепенно, около 5-9 штук в течение 7 дней.

Если надавить на розеолу, она исчезает, но затем появляется снова: это характерный для сифилиса симптом.

Пятна не сливаются друг с другом, что отличает сифилитические высыпания от других кожных заболеваний.

Иногда на поверхности розеол отмечаются белые чешуйки — шелушения.

Папулезный сифилид

Папула — это небольшой подкожный узелок плотной консистенции. Папулезные сифилиды маленькие — от 2 до 5 мм в диаметре, имеют розово-кирпичный цвет, который со временем становится более темным.

В центре высыпаний появляется шелушение, которое распространяется далее.

Узелки не болят, но если надавить на их иголкой или спичкой, пациент ощутит сильную боль.

Сифилиды рассасываются через 2-3 месяца, а на их месте остаются бурые пятна.

Пустулезный сифилид

Пустулы — это гнойнички, которые часто встречаются у пациентов с нарушенной активностью иммунитета и сопутствующей патологий (туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция).

Гнойное содержимое высыхает, а на его месте образуются плотные желто-зеленые корочки. Если их оторвать, ранка долгое время будет кровоточить.

Пустулезные сифилиды часто располагаются на коже лица, туловища, подошвах и ладонях.

Сифилитическое ожерелье

Другое название этих высыпаний — сифилитическая лейкодерма. Она возникает через 4-7 месяцев после инфицирования, обычно находится на задней поверхности спины и шеи.

Изначально на коже появляются темно-коричневые пятна, которые постепенно замещаются более светлыми участками. Они имеют округлую форму, не чешутся и не причинят никакого дискомфорта, не сливаются между собой.

Пигментный сифилид также именуют «ожерельем Венеры» из-за специфического расположения высыпаний.

Выпадение волос при сифилисе

Уменьшение шевелюры также может указывать на развитие болезни.

При сифилисе очаги облысения имеют округлую форму, располагаются в затылочной и височной зонах, не увеличиваются в размерах. Волосы напоминают «изъеденный молью мех», но не обламываются, как при различных формах лишая.

Реже у пациентов отмечается равномерное поредение волос по всему скальпу. Специалисты предполагают, что такое облысение является одним из симптомов общей реакции организма на инфекцию.

Внекожные проявления заболевания

Высыпания на коже сопровождаются увеличением лимфоузлов. Часто обнаруживаются конгломераты (множественные скопления) в паховой, подколенной, шейной, подмышечной и других областях. При ощупывании узелки безболезненны, но не связаны с окружающими тканями.

Иногда встречается поражение слизистой оболочки полости рта, глотки и гортани. Это сопровождается болезненностью во время разговоров и приемов пищи, нарушением чувствительности десен и языка, охриплостью голоса.

Мелкие язвочки ошибочно принимаются за стоматит.

Осложнения и прогнозы: чего бояться

Люэс — это системное заболевание, которое сопровождается поражением большинства систем и органов.

Конечно же, рассказы о провалившемся внутрь лица носе — скорее страшилки, относящиеся к более поздней стадии болезни. Но и в период вторичного сифилиса у пациентов отмечаются специфические изменения, которые требуют обязательного посещения врача.

Наиболее распространенные осложнения — это гастрит и нарушение моторики желудочно-кишечного тракта: появляются тяжесть в животе, несварение, тошнота и рвота после приемов пищи.

Чуть реже встречается поражение почек. В общем анализе мочи обнаруживается белок, пациент отмечает увеличение массы тела и постоянные внутренние отеки — асцит.

При тяжелом течении болезни развивается сифилитический менингит — воспаление мозговой оболочки. Для него типичны признаки светобоязни, невозможность дотянуться подбородком до груди — ригидность мышц затылка.

Длительно прогрессирующий сифилис вызывает поражение нервной системы и психические нарушения: меняется характер, возникают раздражительность, бессонница, снижаются память и интеллект.

Иногда в процесс вовлекается опорно-двигательный аппарат с развитием периостита. Тогда у пациента появляются боли в костях, которые не связаны с физическими нагрузками или механическими травмами — вывихами, ушибами.

Вторичный сифилис без лечения переходит в третичную стадию заболевания: на это могут уйти долгие годы.

При сочетанном поражении нескольких внутренних органов (в особенности почек и мозга) возможно наступление летального исхода.

Методы диагностики

В большинстве случаев клинические проявления вторичной формы болезни напоминают другие недуги, и диагностика может быть затруднена.

При существовании кожных высыпаний и увеличении нескольких групп лимфоузлов нужно обратиться к дерматовенерологу. Доктор проведет опрос, уточнив время появления симптомов, связь их с незащищенным половым актом и другими факторами риска.

Пациенту потребуется пройти ряд обследований:

биохимический анализ крови с определением функциональных проб печени (повышение этих показателей указывает на сифилитический гепатит); определение иммуноглобулинов классов M, G к ВИЧ; выявление защитных белков (антител) к гепатиту C; проведение ряда серологических реакций (позволяют определить период сифилиса); рентгенография органов грудной клетки (исключение сифилитического поражения дыхательной системы); ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости; КТ или МРТ головного мозга (исключение нейросифилиса).

При обнаружении изменений пациентам требуется консультация смежных специалистов — уролога, лор-врача, офтальмолога, невролога, гепатолога и др.

Внешние проявления сифилиса напоминают другие заболевания, в число которых входят сыпные инфекции (тиф, ветряная оспа, корь, краснуха), стрептококковые инфекции.

Также необходимо отличать сифилис от других кожных патологий. К ним относятся чешуйчатый лишай (больше известный как псориаз), красный плоский лишай, кандидозное поражение кожи, герпетическая инфекция, папилломавирус.

Как правильно лечить сифилис

Основные цели терапии — профилактика дальнейшего размножения бледной спирохеты, предупреждение осложнений и возможного заражения контактных лиц.

В случае с беременной женщиной цель — защитить ребенка от развития врожденного сифилиса, приводящего к инвалидности.

Лечение вторичного сифилиса проводится в специализированных дерматовенерологических диспансерах. Для прохождения полного курса (длительностью 28 суток) пациент должен постоянно находиться под наблюдением врачей. Это позволит отслеживать динамику и корректировать терапию при необходимости.

Основной препарат, используемый для лечения — пенициллин. Бледная спирохета — единственный микроорганизм, который все еще сохраняет чувствительность к этому устаревшему антибиотику.

Если же пациент имеет аллергию на пенициллин, назначают альтернативные варианты из группы цефалоспоринов или макролидов. Инъекции ставятся в ягодичную мышцу несколько раз в сутки.

Дополнительная терапия в лечении сифилиса используется редко, так как болезнь практически не имеет значимых симптомов. При сильной интоксикации и лихорадке возможно применение жаропонижающих препаратов.

Иногда показано проведение общеукрепляющей терапии — прием витаминов, иммуностимуляторов, прохождение курса физиопроцедур.

Если у пациента обнаруживаются изменения со стороны внутренних органов, их лечением занимается профильный специалист.

Могут быть назначены ингибиторы протонной помпы для борьбы с гастритом, гепатопротекторы для устранения гепатита, стимуляторы мозгового кровообращения для терапии поражений нервной системы.

Меры профилактики

Так как сифилис — это заболевание, передающееся в основном половым путем, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, снижающие риск инфицирования.

Прежде всего, нужно использовать барьерные способы контрацепции — мужские и женские презервативы, латексные салфетки, уменьшающие вероятность заражения.

Спермициды и оральные контрацептивы не защищают от болезней, передающихся половым путем.

Еще один важный аспект — воздержание от случайных половых связей, особенно, с секс-работниками.

Всем людям рекомендуется проходить регулярное обследование на сифилис. Сдавать анализы необходимо 1 раз в год, беременным — чаще. Чем раньше будет обнаружена болезнь и начато лечение, тем лучше для пациента.

При выявлении сифилиса необходимо пройти весь курс антибактериальной терапии, не пропуская инъекции. Если не пролечить первичную форму болезни, риск развития вторичной значительно выше.

Обработка половых органов мирамистином или другими антисептическими растворами после полового акта не обеспечивает защиту от инфицирования.