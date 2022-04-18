Почему пропадает голос и может ли это быть симптомом рака

Безусловно, онконастороженность должна возникать, когда у человека пропадает голос, есть определенное пальпируемое образование, есть примесь крови в слюне. Вообще надо взять за тактику, что если у вас пропал голос, и вам не удается его восстановить, нужно пройти консультацию ЛОР-врача, и сразу на осмотре будет очевидно, есть проблема онкологии или нет.

