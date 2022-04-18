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2 часа назад

Почему пропадает голос и может ли это быть симптомом рака

эксперт

Потеря голоса может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. О каких заболеваниях говорит этот симптом, спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Почему пропадает голос и может ли это быть симптомом рака
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, формирование голоса происходит посредством всего ротового и гортанного аппарата, поэтому его изменение может быть вызвано многими причинами.

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Самые частые из них - это острый тонзиллофарингит, проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, проблемы щитовидной железы и гортанного спазма на фоне психоэмоциональных перегрузок, депрессивных и тревожных расстройств. Но большинство из нас сталкивается с потерей голоса, когда происходит воспаление ротоглотки с переходом на голосовые связки. В этом случае они отекают, и возникает потеря голоса.

Потеря голоса может быть симптомом наличия онкологического заболевания у пациента, однако в этом случае он сопровождается и другими проявлениями:

Безусловно, онконастороженность должна возникать, когда у человека пропадает голос, есть определенное пальпируемое образование, есть примесь крови в слюне. Вообще надо взять за тактику, что если у вас пропал голос, и вам не удается его восстановить, нужно пройти консультацию ЛОР-врача, и сразу на осмотре будет очевидно, есть проблема онкологии или нет.

Врач также рассказал, что делать при потере голоса:

Если мы говорим о банальной потере голоса на фоне воспаления ротоглотки, необходимо полоскать горло, чтобы добраться до голосовых связок, до голосового аппарата. Полоскание может быть разное: это могут быть антисептики, специальный лечебный раствор, использование трав. Очень неплохо работает использование обычного оливкового масла. Берется чайная ложка масла, и вы ее как будто рассасываете. Это очень хорошо обволакивает голосовые связки.
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