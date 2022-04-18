Почему пропадает голос и может ли это быть симптомом рака

Потеря голоса может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. О каких заболеваниях говорит этот симптом, спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
По словам медика, формирование голоса происходит посредством всего ротового и гортанного аппарата, поэтому его изменение может быть вызвано многими причинами.
Потеря голоса может быть симптомом наличия онкологического заболевания у пациента, однако в этом случае он сопровождается и другими проявлениями:
Врач также рассказал, что делать при потере голоса: