Как понять, что у вас гипертонический криз, и что с этим делать

"Для этого лучше всего использовать препарат каптоприл. Таблетку или ее половинку нужно разжевать и держать под языком до полного рассасывания. Благодаря такому пути введения, препарат начинает снижать давление гораздо быстрее, чем при обычном приеме внутрь. Если вы не переносите каптоприла, то можно использовать нифедипин. Нужно только выбирать не пролонгированные препараты (они действуют долго), а короткого действия. Такую таблетку нифедипина тоже нужно разжевать и держать под языком, чтобы она рассосалась. Но препараты с каптоприлом предпочтительнее, так как у нифедипина больше побочных эффектов. В принципе, для регулярного приема эти препараты считаются устаревшими, так как они действуют недолго, и их нужно принимать 3-4 раза в сутки»,— рассказал Юрий Васюк, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 изданию Aif.ru.