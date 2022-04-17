Как понять, что у вас гипертонический криз, и что с этим делать

Проблемы с давлением ощущало хоть когда-либо большинство людей на земле. Так, каждый гипертоник знает, что как начинается гипертонический криз — по статистике, гипертонические кризы регистрируют у 5% больных гипертонией в течение года. О том, что это такое, какие бывают симптомы и как его прервать — в материале "Рамблера".
Гипертонический криз — это внезапное повышение артериального давления до высоких цифр (выше 180/100).
Многие считают, что главным "двигателем" гипертонических кризов является стресс, но на самом деле триггеры могут быть разные.
Это может быть избыточное потребление соли и жидкости, резкое прекращение или снижение дозы при приеме лекарств понижающих давление, злоупотребление алкоголем, кофе, чаем, прием гормональных препаратов.
Чтобы предотвратить развитие тяжелого гипертонического криза и его осложнений нужно знать, как постепенно снижать повышающиеся давление.
"Для этого лучше всего использовать препарат каптоприл. Таблетку или ее половинку нужно разжевать и держать под языком до полного рассасывания. Благодаря такому пути введения, препарат начинает снижать давление гораздо быстрее, чем при обычном приеме внутрь. Если вы не переносите каптоприла, то можно использовать нифедипин. Нужно только выбирать не пролонгированные препараты (они действуют долго), а короткого действия. Такую таблетку нифедипина тоже нужно разжевать и держать под языком, чтобы она рассосалась. Но препараты с каптоприлом предпочтительнее, так как у нифедипина больше побочных эффектов. В принципе, для регулярного приема эти препараты считаются устаревшими, так как они действуют недолго, и их нужно принимать 3-4 раза в сутки»,— рассказал Юрий Васюк, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 изданию Aif.ru.
Помните, что стоит обязательно консультироваться со специалистом.