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43 минуты назад

Как понять, что у вас гипертонический криз, и что с этим делать

Диана Товсепова
Арина Жегалинаэксперт

Проблемы с давлением ощущало хоть когда-либо большинство людей на земле. Так, каждый гипертоник знает, что как начинается гипертонический криз — по статистике, гипертонические кризы регистрируют у 5% больных гипертонией в течение года. О том, что это такое, какие бывают симптомы и как его прервать — в материале "Рамблера".

Как понять, что у вас гипертонический криз, и что с этим делать
Фото: PxherePxhere

Гипертонический криз — это внезапное повышение артериального давления до высоких цифр (выше 180/100).

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При этом мы видим не только цифры на тонометре, но и яркую симптоматику: головная боль, тошнота, рвота, мелькание мушек перед глазами, учащенное сердцебиение. По современным критериям гипертонический криз также может сопровождаться ухудшением работы органов: почек, сердца, проблем с сетчаткой.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic

Многие считают, что главным "двигателем" гипертонических кризов является стресс, но на самом деле триггеры могут быть разные.

Это может быть избыточное потребление соли и жидкости, резкое прекращение или снижение дозы при приеме лекарств понижающих давление, злоупотребление алкоголем, кофе, чаем, прием гормональных препаратов.

Как правило, гипертонический криз возникает у лиц с длительным стажем артериальной гипертензии, у лиц, которые не лечат артериальную гипертензию. Также гипертонический криз может возникать у лиц с болезнью почек.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic

Чтобы предотвратить развитие тяжелого гипертонического криза и его осложнений нужно знать, как постепенно снижать повышающиеся давление.

"Для этого лучше всего использовать препарат каптоприл. Таблетку или ее половинку нужно разжевать и держать под языком до полного рассасывания. Благодаря такому пути введения, препарат начинает снижать давление гораздо быстрее, чем при обычном приеме внутрь. Если вы не переносите каптоприла, то можно использовать нифедипин. Нужно только выбирать не пролонгированные препараты (они действуют долго), а короткого действия. Такую таблетку нифедипина тоже нужно разжевать и держать под языком, чтобы она рассосалась. Но препараты с каптоприлом предпочтительнее, так как у нифедипина больше побочных эффектов. В принципе, для регулярного приема эти препараты считаются устаревшими, так как они действуют недолго, и их нужно принимать 3-4 раза в сутки»,— рассказал Юрий Васюк, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 изданию Aif.ru.

Помните, что стоит обязательно консультироваться со специалистом.

Гипертонический криз — это состояние, которое требует быстрой и квалифицированной медицинской помощи для предупреждения развития дальнейших осложнений.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic
Болезни и лекарства,
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