Болеют только женщины? 6 важных фактов о кандидозе

Молочница – заболевание довольно известное. Вероятно поэтому вокруг него образовалось множество безосновательных слухов и ложных убеждений, с ним связанных. На неудобные вопросы о молочнице “Рамблеру” ответила гинеколог Юлия Андреева.

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Есть мнение, что кандидоз – заболевание, которое появляется только у женщин. Но это не так. И если у женщины есть партнер, то лечение от молочницы должны пройти оба. Потому что это грибковое поражение – кандидоз – может появиться и мужчины, и даже у ребенка любого пола.

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Сам по себе последний факт у многих вызовет тревогу. Мы задали несколько вопросов эксперту о пути передачи инфекции. Например, есть распространенный миф о том, что молочница часто бывает у тех, кто налегает на сладкое. Но так ли это?

Сладкое само по себе вряд ли влияет. А вот сахарный диабет может влиять на состояние слизистой, и у таких пациенток грибковые поражения встречаются чаще. Тампоны как раздражающий фактор, как фактор, нарушающий целостность и как возможно провоцирующий воспалительный процесс тоже может вызывать болезнь. Андреева Юлия Евгеньевна Врач-гинеколог

На риск возникновения инфекции влияет и частота смены партнеров. Чем она выше, тем больше шанс столкнуться с молочницей, так как иммунитет может быть ослаблен, подчеркнула гинеколог.

Один из самых распространенных вопросов: можно ли “подхватить” молочницу, сев на унитаз?

В бытовых условиях вряд ли можно заразиться, инфицирование все-таки происходит при половом акте, либо при появлении дисбактериоза в иммунитете.

Андреева Юлия Евгеньевна Врач-гинеколог

К счастью, кандидоз – заболевание вполне излечимое несмотря на его природу. Мы поинтересовались у эксперта, может ли молочница пройти сама по себе?

Кандидоз может пройти сам по себе при восстановлении защитных сил организма. Однако если не лечить кандидоз, может возникнуть рецидив с выделениями, зудом, раздражением, особенно часто встречается у людей, пораженных сахарным диабетом. Андреева Юлия Евгеньевна Врач-гинеколог

Еще один важный факт: вопреки маркетинговым сообщениям молочница не лечится одной таблеткой. Чтобы исключить рецидив, важно пройти полноценный курс лечения в течение двух-трех недель (зависит от тяжести заболевания). Для уверенности в успехе терапии можно сдать мазок.