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59 минут назад

Как вовремя распознать инсульт и как его избежать

Мария Иглина
Федосеева Татьяна Сергеевнаэксперт

По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней. И чаще всего это происходит из-за того, что окружающие не могут вовремя их диагностировать. Чтобы спасти жизнь человека необходимо знать как о профилактике инсульта, так и о том, как его распознать. Врач терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева в беседе с "Рамблером" поделилась инструкцией, которая позволит защитить себя и близких.

Как вовремя распознать инсульт и как его избежать
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь, следует понимать, что инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, следствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Это может случиться не только с пожилыми людьми, но и с молодым поколением. По статистике 10-15% инсультов случаются у людей в возрасте от 18 до 50 лет.

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По словам эксперта, чтобы распознать инсульт, необходимо запомнить простую схему: улыбнись — заговори — подними руки.

1. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка получается "кривой", поскольку мышцы одной стороны лица слушаются хуже.
2. Попросите ответить на простой вопрос, например: "Как тебя зовут?". Обычно при инсульте человеку сложно проговорить даже свое имя.
3. Предложите поднять одновременно руки. Как правило, при инсульте человек раскоординирован и это легко увидеть.
Федосеева Татьяна Сергеевна
Федосеева Татьяна СергеевнаВрач терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

При симптомах инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь. Кроме этого, до приезда медицинского персонала, как отмечает Федосеева, следует сделать следующее:

  • уложить, чтобы голова была выше туловища, предоставить доступ свежего воздуха
  • положить одномоментно под язык 10 таблеток глицина.
  • измерить артериальное давление. При повышенном нужно дать препарат, понижающий давление, если лекарства под рукой нет — опустите ноги пациента в таз с горячей водой.
  • если начинается рвота — поверните голову больного набок.

Чтобы защитить себя от инсульта, рекомендуется раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы крови. Также следует обратиться к врачу, если вы входите в группу риска: сахарный диабет, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, повышенное давление, хронический стресс и многое другое. Медик, в свою очередь, разработает индивидуальную программу профилактики.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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