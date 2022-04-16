Как вовремя распознать инсульт и как его избежать

По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней. И чаще всего это происходит из-за того, что окружающие не могут вовремя их диагностировать. Чтобы спасти жизнь человека необходимо знать как о профилактике инсульта, так и о том, как его распознать. Врач терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева в беседе с "Рамблером" поделилась инструкцией, которая позволит защитить себя и близких.
В первую очередь, следует понимать, что инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, следствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Это может случиться не только с пожилыми людьми, но и с молодым поколением. По статистике 10-15% инсультов случаются у людей в возрасте от 18 до 50 лет.
По словам эксперта, чтобы распознать инсульт, необходимо запомнить простую схему: улыбнись — заговори — подними руки.
При симптомах инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь. Кроме этого, до приезда медицинского персонала, как отмечает Федосеева, следует сделать следующее:
Чтобы защитить себя от инсульта, рекомендуется раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы крови. Также следует обратиться к врачу, если вы входите в группу риска: сахарный диабет, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, повышенное давление, хронический стресс и многое другое. Медик, в свою очередь, разработает индивидуальную программу профилактики.