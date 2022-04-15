Врач назвал доступные способы укрепить легкие после пневмонии

Медик назвал скандинавскую ходьбу одним из самых эффективных и вместе с тем доступных способов укрепления легких после перенесенных заболеваний. По его словам, этот вид физической активности улучшает состояние мышц рук, ног, спины и груди, а если во время скандинавской ходьбы еще и правильно дышать, это поможет укрепить легочную систему. Также пульмонолог отметил, что помимо скандинавской ходьбы для восстановления легких будут полезны езда на велосипеде или роликах или просто прогулки, так как они укрепляют дыхательные мышцы и улучшают кровоток.