Врач назвал ранние признаки проблем с психическим здоровьем

Психолог и основатель сервиса для медитаций Друв Патель назвал простые советы по поддержке психического здоровья в норме. Полезными для нервной системы он считает прослушивание успокаивающей музыки и добрые поступки ради других, говорится в статье на сайте Hindustan Times.

«Одними из ранних признаков проблем с психическим здоровьем являются низкий уровень энергии, плохой аппетит и сон, злоупотребление алкоголем, перепады настроения, приступы паники, озноб»,

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— говорит эксперт. Врач считает, что следование несложным правилам поможет сохранить психологическую стабильность, хорошее настроение и здоровье.

Специалист по психическому здоровью советует вести дневник хороших вещей, случившихся за сутки. В него нужно ежедневно записывать три события, за которые человек благодарен дню. Когда случается что-то плохое, в дневнике, по его словам, всегда можно будет найти позитив.

Как и другие эксперты в отрасли, Патель напоминает о необходимости заниматься спортом, чтобы получать больше эндорфинов, и следить за питанием: увеличить количество фруктов и овощей в рационе. Также, по его словам, необходимо высыпаться, чтобы избежать депрессии. Утром и вечером, считает психолог, нужно медитировать, чтобы расслабиться и оставить в прошлом плохие мысли.

Патель подчеркивает особую роль семьи и близких в сохранении психического здоровья. «Если вы с чем-то боретесь, не бойтесь поделиться этим с близкими. Обратитесь к друзьям или членам семьи за поддержкой и советом», — говорит он.

Необходимо, считает врач, уделять достаточное количество времени хобби и добрым делам, совершаемым для кого-то. «Будь то помощь по дому или приготовление еды для семьи, когда вы делаете что-то, не ожидая ничего взамен, его благодарность может заставить вас почувствовать себя на вершине мира», — уверяет эксперт.