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3 часа назад

Врач Малышева рассказала об опасности аспирина

Крестьянская жизнь

По словам эксперта, этот препарат может вызвать желудочное кровотечение.

Малышева рассказала об опасности аспирина
Фото: © ​Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский© ​Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский

Известная телеведущая и врач Елена Малышева в эфире передачи о здоровье на федеральном телеканале предупредила, что обычный аспирин может быть не так безобиден, как многие привыкли думать.

Специалист сообщила, что это лекарство может спровоцировать кровотечение в желудке. А его употребление несовершеннолетними может стать причиной развития у них печеночной недостаточности – синдрома Рея.

Однако аспирин все-таки стоит иметь в домашней аптечке, поскольку он может быть полезен в критических ситуациях, например, при сердечном приступе можно разжевать таблетку, считает Малышева.

Вторым лекарством в аптечке должен быть парацетамол, который считается самым безопасным для беременных и кормящих мам.

Отметим, статья носит информационный характер и не заменят консультацию врача.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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