Малышева рассказала об опасности аспирина

По словам эксперта, этот препарат может вызвать желудочное кровотечение.

Фото: © ​Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский © ​Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский

Известная телеведущая и врач Елена Малышева в эфире передачи о здоровье на федеральном телеканале предупредила, что обычный аспирин может быть не так безобиден, как многие привыкли думать.

Специалист сообщила, что это лекарство может спровоцировать кровотечение в желудке. А его употребление несовершеннолетними может стать причиной развития у них печеночной недостаточности – синдрома Рея.

Однако аспирин все-таки стоит иметь в домашней аптечке, поскольку он может быть полезен в критических ситуациях, например, при сердечном приступе можно разжевать таблетку, считает Малышева.

Вторым лекарством в аптечке должен быть парацетамол, который считается самым безопасным для беременных и кормящих мам.