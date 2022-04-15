Три вопроса доктору: о слабых сосудах, грибке ногтей и похудении

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о слабых сосудах, грибке ногтей и похудении.
Грибок ногтей - это инфекционное заболевание, которое передается контактным путем или через предметы быта, то есть можно заразить людей, которые живут вместе с человеком, имеющим данное заболевание. О том, как развивается заболевание и чем его лечить, рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог Наталья Грязева.
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова рассказала, что для любого похудения необходимо создать дефицит калорий. Человек должен потреблять гораздо меньше калорий, чем расходует.
По словам врача-нейрохирурга Кирилла Орлова, среди симптомов, сигнализирующих о проблемах с сосудами, - головная боль, головокружение, слабость в руках и ногах с одной стороны.