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4 часа назад

Три вопроса доктору: о слабых сосудах, грибке ногтей и похудении

Анна Шутова
Грязева Наталья Владимировнаэксперт,Мельникова Екатерина Геннадьевнаэксперт,Орлов Кирилл Юрьевичэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о слабых сосудах, грибке ногтей и похудении.

Три вопроса доктору: о слабых сосудах, грибке ногтей и похудении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чем опасен грибок ногтей и как его лечить?

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Грибок ногтей - это инфекционное заболевание, которое передается контактным путем или через предметы быта, то есть можно заразить людей, которые живут вместе с человеком, имеющим данное заболевание. О том, как развивается заболевание и чем его лечить, рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог Наталья Грязева.

Для самого человека это неприятная ситуация, поскольку грибок ногтей начинается с уголка ногтя, а далее распространяется на весь ноготь, ногтевая пластина утолщается, желтеет, и постепенно этот процесс переходит на соседние ногти, поражаются все пять ногтей на одной стопе. Может поражаться вторая стопа. Более того, заболевание может перейти на кожу кистей, что вызывает характерное муковидное шелушение, изменение ногтей.

Кроме того, грибок ногтей очень неэстетично выглядит: ногти грязно желтого цвета, деформированы, утолщены, появляется неприятный запах, шелушение, вызывающее дискомфорт. Грибок ногтей может тянуться десятилетиями.

Если поражен один ноготь, то достаточно наружной терапии (кремы, мази, растворы). Если же поражено большее количество ногтей, то здесь мы прибегаем к системной терапии. В данном случае клиент принимает системные противогрибковые препараты, при этом контролируется биохимический анализ крови и следующие показатели - билирубин, АЛТ, АСТ. Также собирается полный анамнез, важно выяснить, не принимает ли пациент другие системные препараты, снижающие холестерин, статин. При лечении существует множество подводных камней, поэтому важно обращаться к врачу сразу же, как только вы заметили грибок на одном из ногтей, не запуская заболевание.
Грязева Наталья Владимировна
Грязева Наталья ВладимировнаКандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Можно ли есть все, заниматься спортом и худеть?

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова рассказала, что для любого похудения необходимо создать дефицит калорий. Человек должен потреблять гораздо меньше калорий, чем расходует.

Если мы сначала ведем достаточно спокойный образ жизни, а потом включаем интенсивные нагрузки, в виде 2-3 занятий с тренером в неделю, кардионагрузки, не менее 10 000 шагов в день, то таким образом мы уже создаем дефицит калорий и начинаем расходовать больше. Соответственно, даже если рацион остается прежним, будет идти процесс похудения.

Здесь важный вопрос - какие мы ставим задачи перед собой. Если нам важны качество тела, срок похудения, сколько нужно сбросить килограмм, тогда обязательно нужно вводить принцип правильного питания.

Не существует тренеров, занимающихся профессионально фитнесом, которые сказали бы "ешьте все" для формирования фигуры по вашему запросу. Да, можно будет себя сильно не ограничивать, не голодать, но питание ваше будет сбалансированным, без легко усваиваемых углеводов и алкоголя.
Мельникова Екатерина Геннадьевна
Мельникова Екатерина ГеннадьевнаЗаведующая клинико-диагностическим отделением, врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Как укрепить слабые сосуды?

По словам врача-нейрохирурга Кирилла Орлова, среди симптомов, сигнализирующих о проблемах с сосудами, - головная боль, головокружение, слабость в руках и ногах с одной стороны.

Больше всего к заболеваниям сосудов головного мозга предрасположены:

- люди с малоподвижным образом жизни,
- страдающие артериальной гипертензией,
- злоупотребляющие алкоголем,
- курильщики,
- с высоким уровнем холестерина
- переносящие большое количество стрессов.

Для профилактики заболеваний сосудов мозга соответственно надо вести активный, здоровый образ жизни, правильно питаться. Из медикаментов можно рекомендовать кардиомагнил. Это основные рекомендации, остальные может назначить только врач после консультации.
Орлов Кирилл Юрьевич
Орлов Кирилл ЮрьевичВрач-нейрохирург, к.м.н.
Болезни и лекарства,Кирилл Орлов,Екатерина Мельникова,
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