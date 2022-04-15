Три вопроса доктору: о слабых сосудах, грибке ногтей и похудении

Для самого человека это неприятная ситуация, поскольку грибок ногтей начинается с уголка ногтя, а далее распространяется на весь ноготь, ногтевая пластина утолщается, желтеет, и постепенно этот процесс переходит на соседние ногти, поражаются все пять ногтей на одной стопе. Может поражаться вторая стопа. Более того, заболевание может перейти на кожу кистей, что вызывает характерное муковидное шелушение, изменение ногтей.



Кроме того, грибок ногтей очень неэстетично выглядит: ногти грязно желтого цвета, деформированы, утолщены, появляется неприятный запах, шелушение, вызывающее дискомфорт. Грибок ногтей может тянуться десятилетиями.



Если поражен один ноготь, то достаточно наружной терапии (кремы, мази, растворы). Если же поражено большее количество ногтей, то здесь мы прибегаем к системной терапии. В данном случае клиент принимает системные противогрибковые препараты, при этом контролируется биохимический анализ крови и следующие показатели - билирубин, АЛТ, АСТ. Также собирается полный анамнез, важно выяснить, не принимает ли пациент другие системные препараты, снижающие холестерин, статин. При лечении существует множество подводных камней, поэтому важно обращаться к врачу сразу же, как только вы заметили грибок на одном из ногтей, не запуская заболевание.

Грязева Наталья Владимировна Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан