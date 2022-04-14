Препарат от артрита помогает при выпадении волос: почему и как

Ученые из Йельской школы медицины изучили применение барицитиниба при лечении тяжелой алопеции — заболевании, которое сопровождается выпадением волос на голове и теле. Этот препарат обычно используют при лечении ревматоидного артрита.
Исследователи отметили, что барицитиниб прерывает обмен сообщениями между волосяными фолликулами и иммунными клетками, которые их атакуют. Согласно результатам, у 39% участников, получавших 4-миллиграммовую дозу барицитиниба, выросло достаточно волос к 36 неделе исследования. Побочными эффектами применения стали акне, повышенный уровень креатинкиназы и липопротеинов низкой и высокой плотности. Ученые отметили, что исследования прошли три фазы клинических испытаний, но проверка безопасности продолжается. Результаты опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine. «Рамблер» узнал у трихолога, что это за препарат и как еще лечить неконтролируемое выпадение волос.
Причиной возникновения очаговой алопеции могут быть аутоиммунные заболевания, перенесенные вирусы, бактериальные инфекции, послеоперационный период, если болезнь сопровождалась инфекцией, гормональный фактор. Точную причину установить довольно сложно: люди часто не знают, когда возник первый очаг. Если у человека есть аутоимунные заболевания, то очаговая алопеция может повторяться вновь и вновь.
Во время ковида алопеции нет, но бывает после.
Барицитинип — это действующее вещество, не сам препарат. Он подавляет иммунитет, а потому врачи должны иметь основание, чтобы его назначить.
На данный момент специфического лечения тяжелой алопеции нет. После легкой алопеции волосы могут вырасти вновь самостоятельно.
Важно вовремя поставить диагноз. В 80% процентах случаев, если лечение было вовремя и грамотно начато, а диагноз правильно поставлен, надежда восстановить волосы есть. Часто заболевание возвращается, когда у человека снова проблемы со здоровьем.