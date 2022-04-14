Названы три главных признака нехватки витамина D

Врач Университетской больницы Стейтен-Айленда Нима Маджлиси в статье для издания ETNT назвала три главных признака нехватки витамина D. По ее словам, недостаток этого важного элемента в конечном итоге может привести к повреждению костной ткани, переломам и прочим негативным последствиям для организма.

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Одним из основных симптомов нехватки витамина D в организме доктор назвала боль в костях. По ее словам, недостаток данного элемента влияет на отложение кальция, а также приводит к потере костной массы или ее деформации. В результате кости становятся хрупкими, возникает риск переломов и травм.

Мышечная слабость является вторым признаком недостатка витамина D в организме.

«Дефицит витамина D может привести к снижению внутриклеточного кальция в мышцах, затрудняя их сокращение и вызывая слабость, — уточнила Маджлиси. — Большинство людей не понимают, что кальций важен для правильного функционирования всех клеток. Соответственно, и роль витамина D в поддержании здоровья костей и опорно-двигательного аппарата неоспорима».

Также врач напомнила, что нехватка витамина D, особенно в весенне-осенний период, может привести к апатии и депрессивному состоянию. Достаточное количество солнечных ванн способно частично компенсировать дефицит важного компонента и существенно улучшить самочувствие.