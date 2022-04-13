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1 час назад

Как понять, что случился гормональный сбой

Мария Иглина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Гормональный дисбаланс может случиться как у женщин, так и у мужчин. И если вовремя не предпринять меры, то ситуация будет усугубляться и станет причиной других нарушений в организме. Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером" рассказал, как можно выявить гормональный сбой и какие действия стоит предпринимать.

Как понять, что случился гормональный сбой
Фото: unsplash.comunsplash.com
Важно понимать, что гормонов в организме очень много. Все железы, которые у нас есть, вырабатывают гормоны. У нас есть гормоны щитовидной железы, гормоны гипофиза, надпочечников, гормоны, вырабатываемые половыми железами. И когда мы говорим о гормональном сбое, важно понимать, что в силу определенных возрастных изменений гормональный фон может изменяться. И, безусловно, нужно понимание того, что предшествовало гормональному сбою, какой именно фактор: это было заболевание, это был климакс, это была стрессовая ситуация, травма.

Как человек чувствует гормональный сбой? Зачастую это проблема, связанная с климаксом. Когда есть приливы, чувство жара, головокружения, тошноты, удушья и другая симптоматика. Но если мы понимаем, что у женщины наступает менопауза, гинеколог-эндокринолог должен подобрать заместительную терапию. Вторая часто встречающаяся патология — патология щитовидной железы. Как правило, она возникает на фоне заболеваний щитовидки. Идут изменения четырех основных гормонов: это Т3, Т4, ТТГ, антитела к ТПО. Но здесь важно помнить, что можно скомпенсировать гипофункцию щитовидной железы, но нужно проводить ультразвуковую диагностику для того, чтобы выявить возможное образование узлов в щитовидной железе. Зачастую случаются гормональные нарушения у подростков, у юношей возникает ситуация, когда есть низкая выработка тестостерона. И вроде бы такой незначительный фактор может приводить к проблемам развития мужских половых признаков.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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К причинам гормонального сбоя также можно отнести неправильное питание, употребление продуктов с содержанием гормонов, прием ряда лекарств. А определить уровень гормонов можно только в ходе лабораторных исследований.

С учетом, что гормональная система достаточно сложная, важно найти повышенный либо пониженный гормон, посмотреть орган, который его вырабатывает, и начать правильное лечение. Как правило, это заканчивается хорошим результатом, если пациент находится под контролем специалиста. Самостоятельно покупать гормональные препараты нельзя, потому что они подбираются исходя из конкретной ситуации. Общих схем тут не существует.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Если вы подозреваете нарушение гормонального баланса, то следует записаться на консультацию к профильному специалисту для проведения необходимых анализов и назначения соответствующего лечения.

Болезни и лекарства,
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