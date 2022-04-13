Как понять, что случился гормональный сбой

Важно понимать, что гормонов в организме очень много. Все железы, которые у нас есть, вырабатывают гормоны. У нас есть гормоны щитовидной железы, гормоны гипофиза, надпочечников, гормоны, вырабатываемые половыми железами. И когда мы говорим о гормональном сбое, важно понимать, что в силу определенных возрастных изменений гормональный фон может изменяться. И, безусловно, нужно понимание того, что предшествовало гормональному сбою, какой именно фактор: это было заболевание, это был климакс, это была стрессовая ситуация, травма.



Как человек чувствует гормональный сбой? Зачастую это проблема, связанная с климаксом. Когда есть приливы, чувство жара, головокружения, тошноты, удушья и другая симптоматика. Но если мы понимаем, что у женщины наступает менопауза, гинеколог-эндокринолог должен подобрать заместительную терапию. Вторая часто встречающаяся патология — патология щитовидной железы. Как правило, она возникает на фоне заболеваний щитовидки. Идут изменения четырех основных гормонов: это Т3, Т4, ТТГ, антитела к ТПО. Но здесь важно помнить, что можно скомпенсировать гипофункцию щитовидной железы, но нужно проводить ультразвуковую диагностику для того, чтобы выявить возможное образование узлов в щитовидной железе. Зачастую случаются гормональные нарушения у подростков, у юношей возникает ситуация, когда есть низкая выработка тестостерона. И вроде бы такой незначительный фактор может приводить к проблемам развития мужских половых признаков.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"