Как понять, что случился гормональный сбой

Гормональный дисбаланс может случиться как у женщин, так и у мужчин. И если вовремя не предпринять меры, то ситуация будет усугубляться и станет причиной других нарушений в организме. Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером" рассказал, как можно выявить гормональный сбой и какие действия стоит предпринимать.
К причинам гормонального сбоя также можно отнести неправильное питание, употребление продуктов с содержанием гормонов, прием ряда лекарств. А определить уровень гормонов можно только в ходе лабораторных исследований.
Если вы подозреваете нарушение гормонального баланса, то следует записаться на консультацию к профильному специалисту для проведения необходимых анализов и назначения соответствующего лечения.