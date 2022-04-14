Врачи напомнили, что нужно делать в случае укуса клеща

В случае укуса клеща нужно обратиться за медицинской помощью, чтобы его помогли удалить с тела, самостоятельно снимать клеща не стоит. Чтобы проверить, есть ли на теле клещ, нужно после отдыха на природе или посещения леса осмотреть все тело и особенно верхние участки шеи, сообщили РИАМО врачи.

Фото: РИАМО РИАМО

Регулярный осмотр «Как правило, вы не чувствуете, когда клещ впивается, и самое опасное место – голова. В целях профилактики вы можете заходить домой через ванную. Раздеться и стряхнуть одежду. После перейти к осмотру тела», — сказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Видео дня

Педиатр, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасеев также отметил, что клеща сложно заметить на первый взгляд. Клещи достаточно медленно перемещаются по различным поверхностям, по траве и по различным природным объектам.

«Это (места, где может присосаться клещ, – ред.) различные складки, это паховая область, это подмышечные впадины, это верхние участки шеи и начала роста волос, – те места, которые мы особо не видим и которые не так подвержены действию света, - пояснил Карасеев.

В связи с этим после прогулки в лесу, посещения парка нужно переодеться и осмотреть тело.

Порядок действий

В случае укуса клеща следует обратиться в медучреждение для его извлечения. Карасеев отметил, что самостоятельно пинцетом или пальцами не следует пытаться избавиться от этого насекомого - существует риск отделить только брюшко клеща.

В то же время есть способ извлечь клеща самостоятельно.

«Жирный крем и регулярное применение маслосодержащих элементов позволяет затруднить дыхание клещу, и он самостоятельно перестает присасываться к человеку, и его можно легко в определенный момент извлечь», — отметил врач.

При укусе клеща нужно отдать его на исследование в региональный центр санэпиднадзора либо в коммерческие лаборатории. После этого при необходимости медики могут назначить курс антибиотиков. Самолечением заниматься нельзя. «Необходимо обратиться сразу в медучреждение, травмпункт. Начинать принимать без назначения врача антибиотики ни в коем случае нельзя», - подчеркнула врач-терапевт Ирина Колоскова.

Опасность клещей

Клещи могут быть переносчиками боррелиоза и энцефалита. Так, клещевой боррелиоз проявляется спустя несколько месяцев. Воспаляются суставы, лимфоузлы, иногда появляется температура. Исследование в лаборатории поможет установить, был ли клещ переносчиком инфекции.

Клещи водятся на любых поверхностях в парках, лесах и даже в городе.