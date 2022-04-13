Малышева назвала боли в области поясницы симптомом рака почек

Боль в пояснице далеко не всегда связана с позвоночником. В этой области лежит огромное количество жизненно важных органов. Врач должен начать лечение, понимая, какой орган болит. А болеть может поджелудочная железа из-за рака, почки из-за рака почек и так далее,