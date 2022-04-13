Малышева назвала боли в области поясницы симптомом рака почек

Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, ведущая программы «Жить здорово!», трансляция которой ведётся на «Первом канале», в личном Telegram-канале рассказала о том, что боль в пояснице может оказаться симптомом рака поджелудочной железы или почек.
Боль в пояснице далеко не всегда связана с позвоночником. В этой области лежит огромное количество жизненно важных органов. Врач должен начать лечение, понимая, какой орган болит. А болеть может поджелудочная железа из-за рака, почки из-за рака почек и так далее,
— Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, ведущая программы «Жить здорово!».
По словам врача, при боли в пояснице следует незамедлительно выпить обезболивающий препарат, сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) этой зоны и с её результатами обратиться к специалисту. Именно он должен назначить лечение.