Названы пять ранних признаков образования тромбов

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Врач-терапевт и дерматолог Лариса Алексеева рассказала россиянам, что по состоянию глаз можно понять, какие у человека есть проблемы со здоровьем. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала способ определить болезни по внешнему виду глаз.

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Как отмечает Алексеева, по глазам можно многое сказать об организме. Во-первых, выявить психические расстройства, во-вторых, определить, есть ли у пациента заболевания печени, сердечно-сосудистой системы, идут ли аллергические процессы. По ее словам, если вовремя обнаружить тревожные симптомы, это позволит выявить заболевания на ранней стадии и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Расплывчатое зрение — возможный симптом диабета

Врач-терапевт Алексеева отмечает, что расплывчатое зрение является достаточно распространенной жалобой пациентов окулистов, но, помимо офтальмологических проблем, также может быть признаком диабета. «Сосудистые глаза и кровоизлияния могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Если вовремя не начать лечение, то есть риск развития катаракты и ухудшения зрения», — подчеркнула она.

Желтоватые белки могут быть признаками заболеваний печени

Если белки глаз приобрели желтоватый оттенок, то, по словам врача, это тревожный признак заболеваний печени. Пожелтение глаз, объясняет Алексеева, возникает при избытке билирубина в крови и свидетельствует о том, что печень не может фильтровать его должным образом.

Аллергия вызывает отек и покраснение глаз

Постоянное покраснение, отек и появление складок в области глаз, по мнению Алексеевой, говорят об аллергических процессах или атопическом дерматите. «Попробуйте не использовать контактные линзы, избегайте любых аллергенов, чтобы понять, связано ли такое состояние глаз с аллергической реакцией», — советует она.

Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с постковидным конъюнктивитом

Постковидный конъюнктивит является достаточно распространенным недугом у пациентов после новой коронавирусной инфекции, утверждает терапевт. По словам Алексеевой, гнойные выделения из глаз, зуд, болезненность и жжение — это частое явление после перенесенного COVID-19. При обнаружении подобных симптомов следует обратиться к врачу для назначения лечения.

Один из признаков депрессии — пустой взгляд

Как отмечает врач, психические расстройства можно определить не столько по глазам, сколько по взгляду. «Грусть и пустой взгляд в одну точку могут говорить о развитии депрессии. Кроме того, покраснение может свидетельствовать об усталости глаз при частом нахождении за компьютером», — объяснила она.

По словам Алексеевой, если человек обнаружил эти симптомы или иные странные изменения глаз, нужно обращаться к специалисту, пройти тщательное обследование и сдать анализы