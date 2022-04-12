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2 часа назад

Терапевт назвала отеки ног симптомом четырех серьезных заболеваний

Lenta.ru

Врач-терапевт Елена Черненко заявила, что большинство людей относятся к отекам ног легкомысленно и списывают их на переутомление и интенсивные физические нагрузки, хотя отечность может быть одним из симптомов четырех серьезных заболеваний, включая патологии сердца и почек. В беседе с Пятым каналом специалист перечислила их и предупредила россиян о том, что не стоит игнорировать эту проблему и откладывать визит к врачу.

Терапевт назвала отеки ног симптомом четырех серьезных заболеваний
Фото: Bas Peperzak / UnsplashBas Peperzak / Unsplash

Среди вызывающих отечность ног болезней эксперт назвала венозную недостаточность. Для нее, по словам Черненко, характерен ярко выраженный отек, который появляется регулярно ближе к вечеру и обычно не вызывает особого дискомфорта. В данном случае необходимо обратиться к терапевту, чтобы получить направление на УЗИ сосудов нижних конечностей и на консультацию хирурга или флеболога.

Если же отеки возникли внезапно и не из-за интенсивных нагрузок или долгой ходьбы, это может быть признаком проблем с почками или развития патологий сердечно-сосудистой системы. В случае внезапно появившегося отека только одной ноги и болезненных ощущениях в ней, стоит срочно вызывать скорую помощь, потому что, по словам Черненко, это может говорить об образовании тромба в сосудах опухшей конечности.

В заключение терапевт напомнила, как самостоятельно определить, насколько отек сильный. Для этого достаточно надавить пальцем на косточку голени, затем убрать палец и оценить, насколько глубокое получилось углубление, и как быстро оно исчезает.

Ранее эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, доктор Гетин Уильямс перечислил пять признаков рака легких в ранней стадии. Он отметил, что насторожить должны одышка, свистящее дыхание и еще три симптома.

Болезни и лекарства,Елена Черненко,
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