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1 час назад

О каких болезнях может говорить "шатающаяся" походка

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Ходьба считается одним из самых сложных видов двигательной активности, потому что при ходьбе "работает" весь организм. Например, координацией движений занимаются головной мозг и центральная нервная система.

О каких болезнях может говорить "шатающаяся" походка
Фото: unsplash.comunsplash.com

При нарушениях в отделах центральной нервной системы могут возникать различные двигательные расстройства. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым о каких болезнях может сообщить "шатающаяся" походка.

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По словам врача, когда человек сталкивается с нарушением равновесия, речь идет о диагнозе под названием вестибулопатия. Многие люди думают о том, что это исключительно головокружение. На самом же деле вестибулярный аппарат отвечает за координацию движений человека, за возможность передвижения, а головокружение — это лишь симптом.

Нарушение равновесия может быть как неврологическим нарушением, так и нарушением вестибулярного аппарата. С позиции неврологической симптоматики это часто бывает при острых нарушениях мозгового кровообращения после перенесенного ишемического инсульта либо при нарушениях работы ЦНС.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Необходимо вовремя провести диагностику и вовремя начать лечение и прием лекарств. В случае нарушения равновесия, головокружениях нужно найти заболевание, которое явилось причиной этих симптомов. Это могут быть сосудистая патология, нарушение работы органов равновесия, либо болезни ЦНС и патологии мозга.

Самая большая проблема с головокружением и нарушением равновесия состоит в том, что как бы не был сильно выражен эпизод головокружения, человек не считает это чем-то смертельным и лечиться не идет. Но есть риск падения, и в результате человек получит травму несовместимую с жизнью.

К числу более серьезных поражений, сопровождающихся изменениями походки, относятся: боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига), множественный склероз, мышечная дистрофия и болезнь Паркинсона.

На изменение чувствительности в ногах также может повлиять развитие диабета. Многие люди, страдающие заболеванием, утрачивают способность определять положение ног по отношению к полу.

Болезни и лекарства,Лу Гериг,
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