Врач посоветовал, как быстро вылечить насморк

Как сообщает издание NVL , российский врач уверен, что избавиться от насморка можно буквально за 2–3 дня, если правильно промывать пазухи носа.

Но специалист отметил, что такой способ подходит исключительно взрослым людям. Для достижения желаемого эффекта нужно растворить 1/3 чайной ложки соли в стакане воды, а для промывания использовать одноразовый шприц объемом 20 мл. Шприц нужно плотно прижать к ноздре и постепенно направлять струю раствора в центр лба, то же самое следует повторить со второй ноздрей.