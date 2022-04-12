Врач назвал пять ранних признаков рака легких

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии назвал пять ранних признаков рака легких. Подробную симптоматику специалист перечислил изданию ETNT.

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По словам профессора, одышка без видимых на то причин и затрудненное или свистящее дыхание могут быть признаками развивающегося рака легких. Врач обращает внимание на то, что эти признаки могут указывать и на другие заболевания, в числе которых хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, эмфизема, астма, пневмония, сердечная недостаточность, образование тромбов или анемия. В этом случае очень важно своевременно провести диагностику, чтобы уточнить диагноз.

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Непрекращающийся в течение трех недель сухой кашель, по мнению Уильямса, также может быть симптомом развивающегося опасного заболевания. Он призывает не пускать все на самотек и не заниматься самолечением. Встревожить, по его словам, должно и появление мокроты, особенно с примесью крови. Это может указывать на бронхит, астму, пневмонию, туберкулез, а также рак легких.

Следующим нетипичным признаком, который наблюдается лишь у 10 процентов пациентов, столкнувшихся с онкологическим заболеванием легких, может быть боль в груди, предостерегает врач. Легкие покалывания или острые пронизывающие болевые ощущения, сопровождающиеся одышкой, повышенным потоотделением или тошнотой, по его словам, ни в коем случае нельзя игнорировать. Такая симптоматика, объясняет он, может быть вызвана нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, инфекционного заболевания или раком.

Уильямс отмечает, что резкая потеря веса при хорошем аппетите также может быть предвестником опасного заболевания. Он призывает обязательно пройти обследование, чтобы исключить целый ряд диагнозов: расстройства пищевого поведения, разнообразные инфекции или онкологическое заболевание.