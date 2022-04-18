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4 часа назад

Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов и инсультов

Москва24

Главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов рассказал, что дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить снизить риск возникновения инфарктов и инсультов.

Кардиолог рассказал, как снизить риск инфарктов и инсультов
Фото: Москва24Москва24

"Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, инвалидизации и смертности населения", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Бойцов подчеркнул, что благодаря дистанционному мониторингу уменьшается количество вызовов врачей на дом по факту повышения артериального давления. По словам кардиолога, именно это является основной причиной вызова неотложной и скорой медицинской помощи. Отмечается, что практика дистанционного мониторинга артериального давления в экспериментальном режиме существует в нескольких регионах России. За последние несколько лет данный мониторинг прошли более 20 тысяч пациентов.

В настоящее время, подчеркнул Бойцов, порядка 35–40% пациентов с гипертонией, получающих препараты при диспансерном наблюдении, достигают целевых значений артериального давления. При этом при дистанционном мониторинге, указал врач, эта цифра может достигать 60%.

Болезни и лекарства,Инсульт,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,
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