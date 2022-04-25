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1 час назад

Кардиолог назвал способ снизить риск инфарктов

Lenta.ru

Дистанционный мониторинг артериального давления может существенно снизить риск возникновения инфарктов и инсультов, заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов, пишет РИА Новости.

Кардиолог назвал способ снизить риск инфарктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он также назвал это способом снизить инвалидизацию и смертность населения России. Врач напомнил, что на протяжении последних лет в нескольких регионах страны в экспериментальном формате проводился дистанционный мониторинг артериального давления. За это время его прошли около 20 тысяч пациентов.

«Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения», — подчеркнул он.

Кроме того, благодаря дистанционному отслеживанию снижается число вызовов скорой помощи. Бойцов отметил, что повышение артериального давления — одна из основных причин вызова неотложной и скорой медицинской помощи.

Болезни и лекарства,Инсульт,Сергей Бойцов,Минздрав РФ,
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