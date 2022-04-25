Кардиолог назвал способ снизить риск инфарктов

Он также назвал это способом снизить инвалидизацию и смертность населения России. Врач напомнил, что на протяжении последних лет в нескольких регионах страны в экспериментальном формате проводился дистанционный мониторинг артериального давления. За это время его прошли около 20 тысяч пациентов.