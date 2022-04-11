Как проявляется недостаток магния и что с этим делать

Человеческому организму для нормальной работы необходимы витамины и микроэлементы. И, если о таких микроэлементах как кальций или железо, знают многие, то о важности магния задумываются далеко не все. Еще меньше людей знают о роли, которую этот микроэлемент играет в организме, а также о признаках нехватки магния. Об этом Рамблер поговорил с экспертом и узнал, как понять, нет ли у вас дефицита магния и что с ним делать.
Магний – важнейший компонент сотен биохимических реакций, протекающих в организме. Без него невозможен нормальный энергетический обмен, синтез белков, починка и синтез ДНК, он необходим для работы головного мозга и сокращения мышц.
Потребность в магнии меняется с возрастом: маленьким детям требуется гораздо меньше магния, чем подросткам, а потребности подростков в этом микроэлементе сопоставимы с потребностями взрослых, при этом юношам и мужчинам его нужно больше, чем девушкам и женщинам.
Эксперт так же подчеркивает, что люди, которые сталкиваются с нехваткой магния, часто оказываются чересчур восприимчивы к стрессу: тем, кто столкнулся с такими изменениями, хотя раньше для вас такое поведение не было характерно, рекомендуется проверить уровень магния в организме. Сделать это можно, пройдя несложное обследование – сдав анализ на спектрометрическое определение магния в крови.
Лучшие источники магния – продукты, которые его содержат, - рассказывает эксперт. Это шпинат, горький шоколад, орехи, например, фундук и миндаль, авокадо. Кроме того, получать магний можно, употребляя в пищу морскую рыбу.
В некоторых случаях компенсировать недостаток магния приходится с помощью приема биодобавок и витаминных комплексов. Их нужно подбирать вместе со специалистом и ни в коем случае не назначать себе самостоятельно, как отмечает эксперт.
При передозировке может отмечаться снижение артериального давления, тошнота, рвота, боли в животе и диарея. При высокой концентрации магния в крови появляется заторможенность, изменения на электрокардиограмме, угнетение дыхания. Возможно появление аритмии и даже остановки сердца. Именно поэтому крайне важно сдавать анализы прежде, чем начинать курс витаминов или других биодобавок.