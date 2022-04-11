Как проявляется недостаток магния и что с этим делать

Человеческому организму для нормальной работы необходимы витамины и микроэлементы. И, если о таких микроэлементах как кальций или железо, знают многие, то о важности магния задумываются далеко не все. Еще меньше людей знают о роли, которую этот микроэлемент играет в организме, а также о признаках нехватки магния. Об этом Рамблер поговорил с экспертом и узнал, как понять, нет ли у вас дефицита магния и что с ним делать.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Магний – важнейший компонент сотен биохимических реакций, протекающих в организме. Без него невозможен нормальный энергетический обмен, синтез белков, починка и синтез ДНК, он необходим для работы головного мозга и сокращения мышц.

Видео дня

Потребность в магнии меняется с возрастом: маленьким детям требуется гораздо меньше магния, чем подросткам, а потребности подростков в этом микроэлементе сопоставимы с потребностями взрослых, при этом юношам и мужчинам его нужно больше, чем девушкам и женщинам.

О возможном дефиците магния в организме задумываются немногие, а симптомы недостатка этого микроорганизма малоизвестны. На нехватку магния могут указывать повышенная раздражительность, эмоциональность, быстрая утомляемость и сильная усталость без видимых на то причин.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Эксперт так же подчеркивает, что люди, которые сталкиваются с нехваткой магния, часто оказываются чересчур восприимчивы к стрессу: тем, кто столкнулся с такими изменениями, хотя раньше для вас такое поведение не было характерно, рекомендуется проверить уровень магния в организме. Сделать это можно, пройдя несложное обследование – сдав анализ на спектрометрическое определение магния в крови.

Лучшие источники магния – продукты, которые его содержат, - рассказывает эксперт. Это шпинат, горький шоколад, орехи, например, фундук и миндаль, авокадо. Кроме того, получать магний можно, употребляя в пищу морскую рыбу.

В некоторых случаях компенсировать недостаток магния приходится с помощью приема биодобавок и витаминных комплексов. Их нужно подбирать вместе со специалистом и ни в коем случае не назначать себе самостоятельно, как отмечает эксперт.

Все дело в том, что избыток магния не так безобиден, как может показаться. Получить передозировку магния, потребляя продукты, богатые этим микроэлементом, нереально, а вот избыточное потребление магния в виде биодобавок при выборе неправильной дозировки вполне возможно. В зоне особого риска пациенты со сниженной функцией почек. При нормальном функционировании почек избыток магния, если его принимать в виде таблеток и капсул, чаще всего не приводит к появлению токсических симптомов. В случае почечной недостаточности возможно развитие отравления магнием.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

При передозировке может отмечаться снижение артериального давления, тошнота, рвота, боли в животе и диарея. При высокой концентрации магния в крови появляется заторможенность, изменения на электрокардиограмме, угнетение дыхания. Возможно появление аритмии и даже остановки сердца. Именно поэтому крайне важно сдавать анализы прежде, чем начинать курс витаминов или других биодобавок.