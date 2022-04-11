Выявлено новое направление для терапии болезни Альцгеймера

В Редингском университете в Англии выявили новое направление для терапии болезни Альцгеймера. Ученые разработали теорию, согласно которой повреждение защитного барьера в организме, приводящее к накоплению жирных веществ в мозге, способствует формированию болезни Альцгеймера. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Alzheimer's Disease Reports

Свою гипотезу специалисты назвали моделью липидной инвазии. Она гласит, что липиды, попадающие в мозг из-за повреждения гематоэнцефалического барьера (системы мелких кровеносных сосудов в мозге, которые позволяют проходить только небольшому количеству необходимых веществ), являются основной причиной нейродегенеративного заболевания.