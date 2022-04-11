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2 часа назад

Диетолог назвала лучшее лекарство для «начинающих гипертоников»

Lenta.ruиещё 2

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова назвала неожиданный способ борьбы с высоким давлением, который подойдет «начинающим» гипертоникам. Стакан свекольного сока, выпиваемый ежедневно, станет лучшим лекарством для профилактики заболевания. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Диетолог назвала лучшее лекарство для «начинающих гипертоников»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, людям с предгипертонией для борьбы с давлением без лекарств обязательно стоит присмотреться к свекле, так как в ней больше нитратов, чем в других овощах.

«Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, особенно мелкие капилляры, тем самым способствовать улучшению снабжения кислородом различных органов — от сердечной мышцы до головного мозга»,

— пояснила Денисова.

Диетолог добавила, что всего 250 миллилитров свекольного сока в день помогут снизить воспаление и улучшат эластичность сосудов, за счет чего затормозится развитие гипертонии и атеросклероза. Причем сок, по ее словам, можно смешивать с другими соками из овощей (огуречным, томатным, морковным, сельдереевым). Также из свеклы можно делать смузи или употреблять ее в вареном виде.

Денисова напомнила и о противопоказаниях к употреблению свекольного сока. Он не рекомендован людям с диабетом, подагрой, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и мочекаменной болезнью.

Болезни и лекарства,Наталья Денисова,
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