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52 минуты назад

Эксперт заявил, что запасы лекарств стоит делать не больше чем на три-шесть месяцев

ТАССиещё 1

Запасы медикаментов при необходимости нужно делать не более чем на три-шесть месяцев для того, чтобы у лекарств не закончился срок годности. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Врач рассказал, на сколько нельзя делать запасы лекарств
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Если вы создаете некий запас препаратов, то нужно взвесить, какое количество препаратов вам необходимо и действительно не закончится ли у него срок годности. И более того эти запасы, конечно, не имеет смысла делать более чем на три-шесть месяцев, так как может измениться режим дозирования",

- сказал Тяжельников.

Он добавил, что каждый человек в состоянии рассчитать какое количество препаратов он принимает ежедневно. А также посчитать сколько ему необходимо лекарств на какой-то продолжительный срок.

"Не нужно делать лишних запасов, чтобы не создавался какой-то ажиотаж, или в том числе чтобы у этих препаратов не закончился срок годности. Таким образом, вы не потратите деньги впустую",

- отметил Тяжельников.

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