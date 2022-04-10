Врач рассказал, на сколько нельзя делать запасы лекарств

Запасы медикаментов при необходимости нужно делать не более чем на три-шесть месяцев для того, чтобы у лекарств не закончился срок годности. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Если вы создаете некий запас препаратов, то нужно взвесить, какое количество препаратов вам необходимо и действительно не закончится ли у него срок годности. И более того эти запасы, конечно, не имеет смысла делать более чем на три-шесть месяцев, так как может измениться режим дозирования",
- сказал Тяжельников.
Он добавил, что каждый человек в состоянии рассчитать какое количество препаратов он принимает ежедневно. А также посчитать сколько ему необходимо лекарств на какой-то продолжительный срок.
"Не нужно делать лишних запасов, чтобы не создавался какой-то ажиотаж, или в том числе чтобы у этих препаратов не закончился срок годности. Таким образом, вы не потратите деньги впустую",
- отметил Тяжельников.