Врач рассказал, на сколько нельзя делать запасы лекарств

"Если вы создаете некий запас препаратов, то нужно взвесить, какое количество препаратов вам необходимо и действительно не закончится ли у него срок годности. И более того эти запасы, конечно, не имеет смысла делать более чем на три-шесть месяцев, так как может измениться режим дозирования",