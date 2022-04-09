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1 час назад

Терапевт объяснила, что эффективнее — таблетки или уколы

Вечерняя Москва

Уколы намного быстрее действуют на организм и помогают человеку получить терапевтический эффект, чем прием таблеток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Терапевт объяснила, что эффективнее — таблетки или уколы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, доступность инъекций намного выше, чем лекарственных средств. Кроме того, они быстрее проникают в клетки организма:

— Уколы значительно доступнее, чем таблетки. Они сразу поступают в русло кровяное, в то время как таблеткам нужно больше времени, чтобы раствориться, всосаться и начать свое терапевтическое действие.

Особенно эффективны уколы, которые делаются внутривенно. В таком случае действие, например, обезболивающего или реанимирующего препарата в разы выше и лучше, уточнила Лапа:

— Когда необходима мгновенная помощь, как раз делают укол в первую очередь нужными препаратами, а не лекарства дают. То есть спасение, как говорится, на игле.

Однако, по словам Лапы, сегодня разработано новое поколение лекарственных средств, которые тоже очень быстро всасываются в клетки организма, но по скорости воздействия они все равно уступают вакцинам.

Болезни и лекарства,
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