"Виагра" вдвое повысила у мужчин риск болезней глаз

Силденафил ("Виагра"), тадалафил и аналогичные средства для поддержания потенции почти вдвое повышают риск заболеваний глаз, в том числе приводящих к необратимой потере зрения, выяснили специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

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Силденафил и тадалафил ингибируют выработку фермента PDE5, который содержится в выстилающих сосуды клетках. В итоге сосуды расширяются, что приводит к притоку крови к определенным частям тела, в том числе и половому члену.

Сообщения о том, что эти препараты могут влиять на зрение и приводить к болезням глаз, появляются уже много лет. Исследователи решили подсчитать, каковы точные риски.

Ученые проанализировали страховые данные более 200 тыс. мужчин, принимавших препараты, ингибирующие выработку PDE5.

До начала приема ни у одного из них не было проблем со зрением. Но в дальнейшем у них в 2,02 раза чаще встречалась ишемическая оптическая нейропатия, способная привести к необратимой потере зрения, в 2,58 раза - серозное отслоение сетчатки, в 1,44 раза - окклюзия сосудов сетчатки.

В целом, риск пострадать от любого из этих заболеваний для них был на 85% выше, чем у мужчин, не принимавших силденафил и его аналоги.

"Эти препараты могут нарушать кровоток в зрительном нерве и артериях и венах сетчатки",

- поясняют авторы работы.