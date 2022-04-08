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5 минут назад

"Виагра" вдвое повысила у мужчин риск болезней глаз

Газета.Ru

Силденафил ("Виагра"), тадалафил и аналогичные средства для поддержания потенции почти вдвое повышают риск заболеваний глаз, в том числе приводящих к необратимой потере зрения, выяснили специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

"Виагра" вдвое повысила у мужчин риск болезней глаз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Силденафил и тадалафил ингибируют выработку фермента PDE5, который содержится в выстилающих сосуды клетках. В итоге сосуды расширяются, что приводит к притоку крови к определенным частям тела, в том числе и половому члену.

Сообщения о том, что эти препараты могут влиять на зрение и приводить к болезням глаз, появляются уже много лет. Исследователи решили подсчитать, каковы точные риски.

Ученые проанализировали страховые данные более 200 тыс. мужчин, принимавших препараты, ингибирующие выработку PDE5.

До начала приема ни у одного из них не было проблем со зрением. Но в дальнейшем у них в 2,02 раза чаще встречалась ишемическая оптическая нейропатия, способная привести к необратимой потере зрения, в 2,58 раза - серозное отслоение сетчатки, в 1,44 раза - окклюзия сосудов сетчатки.

В целом, риск пострадать от любого из этих заболеваний для них был на 85% выше, чем у мужчин, не принимавших силденафил и его аналоги.

"Эти препараты могут нарушать кровоток в зрительном нерве и артериях и венах сетчатки",

- поясняют авторы работы.

Исследование не показывает напрямую, что проблемы со зрением связаны именно с приемом препаратов для потенции, отмечают ученые. Однако мужчинам, у которых уже есть глаукома или иные поражения глаз, следует перед приемом таких средств проконсультироваться с врачом. Тем же, у кого ранее проблем не наблюдалось, стоит обратиться к специалисту, если они заметят какие-то изменения в зрении на фоне приема.

Болезни и лекарства,
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