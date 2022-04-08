Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала повод для обращения к врачу при головной боли. О том, когда необходимо пройти медицинское обследование, она рассказала в видео, размещенном в ее Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Малышевой, при появлении головной боли необходимо сразу же принять лекарство.

«Если вы этого не делаете, замыкается порочный круг головной боли и боль будет только усиливаться»,

— заявила Малышева.

Как отметила медик, один из лучших обезболивающих препаратов — парацетамол, так как он разрешен для применения в том числе беременным женщинам и кормящим матерям.

«Если в течение нескольких дней головная боль не проходит, вам обязательно нужно обследоваться»,

— подчеркнула ведущая.