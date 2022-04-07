Глава минздрава рассказал о запасе лекарств в России

Лекарств для льготных категорий граждан в России должно хватить на срок от пяти до 12 месяцев. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает в четверг, 7 апреля, ТАСС.

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Глава Минздрава также сообщил об имеющихся запасах в системе ОМС на более двух месяцев.

До этого глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что трудности с поставками импортных лекарств из-за санкций против России носят временный характер.