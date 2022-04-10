Чем опасен грязный воздух в городе

В каждом из городов основной загрязнитель свой, что в конечном итоге и влияет на развитие определенных заболеваний. Чем именно может обернуться постоянное вдыхание загрязнённого воздуха?



— большинство загрязняющих частиц очень мелкие, поэтому легко оседают на слизистых оболочках полости носа, трахеи и бронхов;



— из-за своего маленького размера они могут очень долго находиться на слизистых и провоцировать развитие воспаления (в том числе, хронического);



— хроническое воспаление, в свою очередь, приводит к развитию ряда патологий. Это такие патологии, как хронический бронхит, бронхиальная астма разной степени тяжести, развитие аллергических реакций (в том числе с астматическим компонентом), постоянное развитие острых респираторных инфекций.



Легочные заболевания практически никогда не протекают изолированно. Из-за вдыхания загрязненного воздуха организм не получает достаточного количества кислорода. По этой причине с большей нагрузкой вынуждена работать и сердечно-сосудистая система. В свою очередь, постепенно развиваются и заболевания сердца и сосудов. Очень часто наблюдаются осложнения перечисленных заболеваний, если пациент имел какое-либо заболевание легких/сердца. Например, могу возникать инфаркты и инсульты.

Галина Аксенова Врач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года