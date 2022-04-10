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1 час назад

Чем опасен грязный воздух в городе

Анна Шутова
Галина Аксеноваэксперт

Загрязнение воздуха — одна из самых существенных угроз здоровью человека. Сейчас существуют приложения для отслеживания индекса качества воздуха в городах, и часто это "красные" и "оранжевые" показатели. "Рамблер" спросили врача-терапевта Галину Аксенову, чем загрязненный воздух опасен для здоровья.

Чем опасен грязный воздух в городе
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, загрязнение воздуха — это не только общероссийская, но и общемировая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году 99% населения мира жили в районах, где уровень загрязнения воздуха превышал значения, установленные в рекомендациях ВОЗ. Как отметила врач, до 2021 года эти рекомендации были в 2 раза строже, чем нормативы, действующие в России (ПДК), а сейчас эта разница составляет от 2 до 5 раз.

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В каждом из городов основной загрязнитель свой, что в конечном итоге и влияет на развитие определенных заболеваний. Чем именно может обернуться постоянное вдыхание загрязнённого воздуха?

— большинство загрязняющих частиц очень мелкие, поэтому легко оседают на слизистых оболочках полости носа, трахеи и бронхов;

— из-за своего маленького размера они могут очень долго находиться на слизистых и провоцировать развитие воспаления (в том числе, хронического);

— хроническое воспаление, в свою очередь, приводит к развитию ряда патологий. Это такие патологии, как хронический бронхит, бронхиальная астма разной степени тяжести, развитие аллергических реакций (в том числе с астматическим компонентом), постоянное развитие острых респираторных инфекций.

Легочные заболевания практически никогда не протекают изолированно. Из-за вдыхания загрязненного воздуха организм не получает достаточного количества кислорода. По этой причине с большей нагрузкой вынуждена работать и сердечно-сосудистая система. В свою очередь, постепенно развиваются и заболевания сердца и сосудов. Очень часто наблюдаются осложнения перечисленных заболеваний, если пациент имел какое-либо заболевание легких/сердца. Например, могу возникать инфаркты и инсульты.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года

Кроме того, страдает иммунная система, так она вынуждена бороться не только с инфекциями, но и с мелкодисперсными частицами, содержащимися в загрязненной атмосфере и вдыхаемом воздухе.

Описано множество случаев, когда на фоне постоянного вдыхания загрязнённого воздуха у людей развивались заболевания, поражающие эндокринную систему. Например, тиреоидит (воспаление тканей щитовидной железы), сахарный диабет, инсулинорезистентность (сниженная чувствительность клеток к инсулину-гормону поджелудочной железы).

Ряд исследований доказали взаимосвязь между уровнем загрязнения воздуха и вероятностью развития депрессии, биполярного расстройства, шизофрении и расстройства личности. Механизм воздействия загрязненного воздуха на психику до конца не изучен, но наличие этой закономерности подтверждается многочисленными исследованиями.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года
Врач дала рекомендации по профилактике заболеваний, вызванных загрязненным воздухом в городах:
  1. Регулярно посещайте парки и скверы, чтобы подышать свежим воздухом;
  2. Посещайте врача не реже одного раза в год, чтобы убедиться в том, что вы полностью здоровы. Если это не так, врач выдаст вам рекомендации, которые помогут сохранить свое здоровье с учетом уже имеющихся патологий.
  3. Дома можно установить специальные очистители и увлажнители воздуха, тем самым обеспечив приток чистого воздуха к тканям;
  4. Исключите вредные привычки, это очень поможет нормализовать работу бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем;
  5. Регулярно орошайте полость носа физиологическим раствором, чтобы слизистая была увлажненной и мелкие частицы пыли смывались с нее, не попадая в нижележащие отделы (трахея, бронхи, легочная ткань).
Болезни и лекарства,ВОЗ,
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