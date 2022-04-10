Чем опасен грязный воздух в городе

Загрязнение воздуха — одна из самых существенных угроз здоровью человека. Сейчас существуют приложения для отслеживания индекса качества воздуха в городах, и часто это "красные" и "оранжевые" показатели. "Рамблер" спросили врача-терапевта Галину Аксенову, чем загрязненный воздух опасен для здоровья.
По словам медика, загрязнение воздуха — это не только общероссийская, но и общемировая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году 99% населения мира жили в районах, где уровень загрязнения воздуха превышал значения, установленные в рекомендациях ВОЗ. Как отметила врач, до 2021 года эти рекомендации были в 2 раза строже, чем нормативы, действующие в России (ПДК), а сейчас эта разница составляет от 2 до 5 раз.
Кроме того, страдает иммунная система, так она вынуждена бороться не только с инфекциями, но и с мелкодисперсными частицами, содержащимися в загрязненной атмосфере и вдыхаемом воздухе.