«Поймать» болезнь: названо 6 анализов

Отслеживание состояния здоровья и регулярная сдача анализов помогает обнаружить болезни на ранней стадии, и, соответственно своевременно их вылечить. О том, какие анализы необходимы, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.
Прежде всего оценить здоровье пациента и обнаружить наличие анемии, воспалений и аллергии может клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. В свою очередь, биохимический анализ крови делают для выявления скрытых нарушений в организме.
Результаты обследований печени и щитовидной железы определят патологии, причины смены веса, скачков настроения, повышенной усталости. Атеросклероз врачи могут обнаружить по анализу на коэффициент атерогенности.
При высоком показателе сахара крови назначают анализ на изменение гликированного гемоглобина, пишет «Доктор Питер».