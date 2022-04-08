«Поймать» болезнь: названо 6 анализов

Отслеживание состояния здоровья и регулярная сдача анализов помогает обнаружить болезни на ранней стадии, и, соответственно своевременно их вылечить. О том, какие анализы необходимы, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

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Прежде всего оценить здоровье пациента и обнаружить наличие анемии, воспалений и аллергии может клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. В свою очередь, биохимический анализ крови делают для выявления скрытых нарушений в организме.

Результаты обследований печени и щитовидной железы определят патологии, причины смены веса, скачков настроения, повышенной усталости. Атеросклероз врачи могут обнаружить по анализу на коэффициент атерогенности.