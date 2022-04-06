Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
3 часа назад

Рассеянный склероз и психологическая травма. Есть ли связь?

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Недавно норвежские ученые заявили, что серьезные эмоциональные потрясения, в том числе пережитые в детстве, могут стать пусковым механизмом для разных заболеваний. Например, рассеянного склероза. “Рамблер” поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым о том, кому стоит опасаться этого заболевания.

Рассеянный склероз и психологическая травма. Есть ли связь?
Фото: Кадр из фильма "Ты – не ты"Кадр из фильма "Ты – не ты"

Специфика рассеянного склероза заключается в том, что происходят изменения в спинном и головном мозге, отмечает эксперт. При этом заболевании отмечается поражение белого вещества головного мозга с множественными образованиями бляшек. Они в свою очередь “блокируют” проведение нервного импульса.

Видео дня

Первые симптомы патологии могут наблюдаться еще в молодом возрасте (в период от 20 до 40 лет). По статистике, рассеянный склероз может послужить причиной развития тяжелых осложнений – вплоть до инвалидизации (пусть и в редких случаях).

Протекает это заболевание крайне тяжело, и у всех по-разному. И симптоматика у этого заболевания очень многосторонняя: от тика до парезами. Лечение тоже вызывает много вопросов, хотя существуют методики, и они прописаны в рекомендациях. Однако до сих пор не найден препарат, который мог бы обеспечить устойчивую ремиссию больных с рассеянным склерозом.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Согласно результатам исследования норвежских ученых, сексуальное, эмоциональное или физическое насилие увеличивает риск возникновения рассеянного склероза в пожилом возрасте в следующей пропорции – 65%, 40% и 31%. Мы попросили эксперта прокомментировать эти данные.

Да, любое воздействие на психическое здоровье человека может быть пусковым механизмом для рассеянного склероза. Утверждать на сто процентов, что травма головы (механическая – прим.ред.) может явиться пусковым механизмом для рассеянного склероза, нельзя. Но при определенных условиях это может произойти. Надо говорить о том, что любое заболевание имеет генетическую предрасположенность, и поэтому что будет являться пусковым механизмом – неизвестно.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители