Рассеянный склероз и психологическая травма. Есть ли связь?

Протекает это заболевание крайне тяжело, и у всех по-разному. И симптоматика у этого заболевания очень многосторонняя: от тика до парезами. Лечение тоже вызывает много вопросов, хотя существуют методики, и они прописаны в рекомендациях. Однако до сих пор не найден препарат, который мог бы обеспечить устойчивую ремиссию больных с рассеянным склерозом.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"