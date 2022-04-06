Рассеянный склероз и психологическая травма. Есть ли связь?

Недавно норвежские ученые заявили, что серьезные эмоциональные потрясения, в том числе пережитые в детстве, могут стать пусковым механизмом для разных заболеваний. Например, рассеянного склероза. “Рамблер” поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым о том, кому стоит опасаться этого заболевания.
Специфика рассеянного склероза заключается в том, что происходят изменения в спинном и головном мозге, отмечает эксперт. При этом заболевании отмечается поражение белого вещества головного мозга с множественными образованиями бляшек. Они в свою очередь “блокируют” проведение нервного импульса.
Первые симптомы патологии могут наблюдаться еще в молодом возрасте (в период от 20 до 40 лет). По статистике, рассеянный склероз может послужить причиной развития тяжелых осложнений – вплоть до инвалидизации (пусть и в редких случаях).
Согласно результатам исследования норвежских ученых, сексуальное, эмоциональное или физическое насилие увеличивает риск возникновения рассеянного склероза в пожилом возрасте в следующей пропорции – 65%, 40% и 31%. Мы попросили эксперта прокомментировать эти данные.