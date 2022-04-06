Врач рассказал об опасных последствиях одного из видов насморка

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасных последствиях одного из видов насморка. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он рассказал о рисках аллергического ринита.

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Продеус отметил, что симптомы аллергического ринита могут напоминать простуду.

«Нос заложен и зудит, из него безостановочно течет прозрачная жидкость, вы чихаете»,

— назвал он признаки этого состояния.

Специалист отметил, что такой насморк иногда сопровождается аллергическим конъюнктивитом, который проявляется в виде покраснения глаз, зуда, жжения и слез.

По словам врача, опасность аллергического ринита заключается в нарушении дыхания.

«Человек начинает дышать ртом. То есть воздух поступает внутрь не согретым, не отфильтрованным. А значит, человек становится уязвимее перед аллергией, респираторными заболеваниями и так далее»,

— пояснил Продеус.

Помимо этого, аллергический насморк может сочетаться с инфекционным, особенно у детей, добавил педиатр. Он подчеркнул, что крайне важно не перепутать эти виды ринита и применять правильное лечение.

«Аллергическое воспаление может распространиться на нижние дыхательные пути, а это, в свою очередь, повышает риск развития бронхиальной астмы»,

— сказал Продеус.