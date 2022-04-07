Оценить работу кишечника просто: нужно обратить внимание на частоту стула. Нормой считается посещение туалета от одного раза в три дня либо до трех раз в день. Врач-терапевт w.clinic Арина Жегалина в беседе с "Рамблером" рассказала, когда нужно бить тревогу при проблемах с пищеварением.

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Специалист подчеркнула, что частое посещение туалета (больше трех раз в сутки) и диарея может быть признаком отравления. Особенно, если у человека зафиксирован факт употребления некачественных продуктов, уточнила эксперт. Но диарея также может быть инфекционной. В таком случае доктор советует отказаться от свежих фруктов и овощей и обязательно восполнять водный баланс.

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"Отмечу, что, если учащенный стул сопровождается высокой температурой, это, скорее, признак серьезного заболевания кишечника. Тревогу стоит бить и в случае, если у человека, наоборот, длительные запоры, которые при этом сопровождаются немотивированным похудением". Арина Жегалина Врач терапевт w.clinic

Терапевт добавила, существуют заболевания, связанные с запорами, которые решаются только хирургическим путем. Именно поэтому доктор строго-настрого запрещает самостоятельно употреблять слабительные. Нужно как можно скорее обратиться к врачу, уточнила Жегалина.

По мнению доктора, переживать нужно, когда изменяется сам стул. В качестве примера она привела черный и дегтеобразный кал, который не связан с приемом препаратов с железом.

"Следующий момент — когда в стуле проявляется кровь. Да, очень часто это может быть проявление проблем с геморроидальными венами, с анальными трещинами, что в принципе корректируется и лечится. Но также кровь в стуле может быть причиной воспалительных заболеваний кишечника и онкологии, поэтому очень важно при постоянном появлении крови обращаться к специалисту для выяснения этой причины". Арина Жегалина Врач терапевт w.clinic