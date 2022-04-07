Оценить работу кишечника просто: нужно обратить внимание на частоту стула. Нормой считается посещение туалета от одного раза в три дня либо до трех раз в день. Врач-терапевт w.clinic Арина Жегалина в беседе с "Рамблером" рассказала, когда нужно бить тревогу при проблемах с пищеварением.
Специалист подчеркнула, что частое посещение туалета (больше трех раз в сутки) и диарея может быть признаком отравления. Особенно, если у человека зафиксирован факт употребления некачественных продуктов, уточнила эксперт. Но диарея также может быть инфекционной. В таком случае доктор советует отказаться от свежих фруктов и овощей и обязательно восполнять водный баланс.
Терапевт добавила, существуют заболевания, связанные с запорами, которые решаются только хирургическим путем. Именно поэтому доктор строго-настрого запрещает самостоятельно употреблять слабительные. Нужно как можно скорее обратиться к врачу, уточнила Жегалина.
По мнению доктора, переживать нужно, когда изменяется сам стул. В качестве примера она привела черный и дегтеобразный кал, который не связан с приемом препаратов с железом.