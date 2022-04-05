Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Терапевт перечислила опасности магнитных бурь для гипертоников

Lenta.ruиещё 1

Терапевт Надежда Капнинская перечислила опасности магнитных бурь для здоровья гипертоников. Врач обратила особое внимание на способы борьбы с метеочувствительностью, сообщают «Известия».

Терапевт перечислила опасности магнитных бурь для гипертоников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, весной магнитные бури и смена погоды случается чаще, чем в другие сезоны, что приводит к обострению хронических болезней у гипертоников. Во время повышения геомагнитной активности у них могут проявится проблемы с суставами и сердечно-сосудистой системой, отмечает терапевт.

Капнинская обратила внимание, что метеочувствительным людям (астматикам, гипертоникам и гипотоникам) надо всегда иметь с собой препараты первой помощи.

«Магнитные бури отрицательно влияют на здоровье пациентов с гипертонией. Рекомендую им регулярно принимать легкие успокоительные средства в дополнение к их основным лекарствам, — говорит медик. — Перемена погоды может спровоцировать повышение артериального давления и раздражительность».

Врач добавила, что весенние перепады температуры становятся причиной обострения апатии, депрессии, проблем с нервной системой. Для борьбы с метеозависимостью, по ее словам, нужно снизить физические и умственные нагрузки и ограничить информационный шум: меньше пользоваться гаджетами, реже смотреть телевизор и проверять соцсети.

Капнинская подчеркнула: решающую роль в борьбе с метеочувствительностью играет сон, который должен длиться не меньше восьми часов, и правильное питание, как минимум стоит исключить из рациона жирную и соленую пищу. Благоприятно сказывается на здоровье поддержание тонуса с помощью контрастного душа, легкая гимнастика, длительные прогулки и самое важное — отказ от вредных привычек, добавила врач.

Терапевт обратила особое внимание, что, если реакция на смену погоды доставляет сильный дискомфорт, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители