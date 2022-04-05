Врач объяснила, как распознать рак крови на ранних стадиях

«Наблюдаются у больного и клинические проявления. Например, появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1—38,0 градуса на протяжении длительного времени. Консолидирующим маркером все-таки является анализ крови, потому что именно он помогает выявить биохимический состав крови и изменения, которые в ней происходят»,