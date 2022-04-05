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3 часа назад

Гематолог рассказала, как распознать рак крови на ранних стадиях

Свободная прессаиещё 1

Диагноз «лейкемия» ставится на основании первичного исследования анализа крови. Как сообщает «Вечерняя Москва», на ранних стадиях болезни в кроветворной системе происходят изменения, а также снижаются показатели гемоглобина.

Врач объяснила, как распознать рак крови на ранних стадиях
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Врач–гематолог Светлана Бычкова рассказала, прежде всего, в кровеносной системе при анализах обнаруживают изменения: происходит уменьшение количества эритроцитов, что впоследствии может привести к анемии. Более того, в крови резко снижаются показатели гемоглобина до 30–60 граммов на литр:

«Наблюдаются у больного и клинические проявления. Например, появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1—38,0 градуса на протяжении длительного времени. Консолидирующим маркером все-таки является анализ крови, потому что именно он помогает выявить биохимический состав крови и изменения, которые в ней происходят»,

— уточнил специалист.

Бычкова уточнила, что дополнительный признак, который позволяет убедиться, что «процесс лейкоза запущен», — это появление в крови большого количества молодых форм нейтрофилов, когда в мазке крови наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Болезни и лекарства,
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