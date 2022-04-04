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3 часа назад

Иммунолог рассказал о правильном приеме витаминных комплексов

Русская Планета

Для полноценного усвоения организмом натуральные и синтетические витамины необходимо принимать правильно, а именно вместе с едой, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Иммунолог объяснил, как нужно принимать витамины
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Как объяснил врач, пищеварительная система усваивает продукт и, соответственно, сразу усваивает витамины. Некоторые витамины могут вступить в действие благодаря белкам-переносчикам, которые производятся в активной форме пищеварения.

Специалист добавил, что набрать суточную норму витаминов исключительно из продуктов питания сложно, поэтому витаминные комплексы могут помочь в этом, передает Ura.ru.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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