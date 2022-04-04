Иммунолог объяснил, как нужно принимать витамины

Для полноценного усвоения организмом натуральные и синтетические витамины необходимо принимать правильно, а именно вместе с едой, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: Русская Планета Русская Планета

Как объяснил врач, пищеварительная система усваивает продукт и, соответственно, сразу усваивает витамины. Некоторые витамины могут вступить в действие благодаря белкам-переносчикам, которые производятся в активной форме пищеварения.