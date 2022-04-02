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1 час назад

Онколог перечислил признаки рака яичек

Ferra.ru

Онколог из США назвал признаки рака яичек. К счастью, этот вид рака неплохо поддаётся лечению. Однако важно его вовремя выявить.

Онколог перечислил признаки рака яичек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, первичным симптомом рака яичка является припухлость в любом из яичек. На ощупь она тоже странная. При этом, рак яичка, как правило, безболезненный. Люди в основном жалуются на дискомфорт или тяжесть.

Доктор также предупредил, что рак яичек часто даёт метастазы и очень быстро распространяется. Обычно его можно обнаружить его на ранней стадии, но если мужчины игнорируют новообразования, могут возникнуть нетипичные симптомы. У некоторых пациентов может возникнуть одышка и даже кашель кровью. Также распространяющийся рак может давать боли в спине.

Особенно бдительными должны быть пациенты с неопустившимися яичками. Диагностировать рак у таких трудно.

В любом случае, самодиагностикой заниматься не стоит. Следует обращаться к врачам.

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