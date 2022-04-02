Эксперты рассказали, как избавиться от весенней аллергии

Аллергеном может стать практически любое вещество, вызывающее выработку определенных антител.

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С наступлением весны у многих обостряется аллергия. Кому-то становится тяжелее дышать, некоторые начинают много чихать, а кто-то сталкивается с зудом или другими проявлениями.

Чешское издание Lidovky сообщает, что аллергеном может стать практически любое вещество, которое провоцирует выработку специфических IgE антител.

Профессор Тхон сообщает, что для лечения аллергии используются комбинации лекарств в различных формах. Нередко задействуются ингаляторы.

Распространен принцип лечения, который подразумевает привыкание организма к аллергену. Это обеспечивается путем того, что пациент получает малые дозы вещества, вызывающего реакцию. Постепенно иммунная система к нему привыкает.