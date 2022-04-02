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2 часа назад

Эксперты рассказали, как избавиться от весенней аллергии

Волгоградская правда

Аллергеном может стать практически любое вещество, вызывающее выработку определенных антител.

Эксперты рассказали, как избавиться от весенней аллергии
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

С наступлением весны у многих обостряется аллергия. Кому-то становится тяжелее дышать, некоторые начинают много чихать, а кто-то сталкивается с зудом или другими проявлениями.

Чешское издание Lidovky сообщает, что аллергеном может стать практически любое вещество, которое провоцирует выработку специфических IgE антител.

Профессор Тхон сообщает, что для лечения аллергии используются комбинации лекарств в различных формах. Нередко задействуются ингаляторы.

Распространен принцип лечения, который подразумевает привыкание организма к аллергену. Это обеспечивается путем того, что пациент получает малые дозы вещества, вызывающего реакцию. Постепенно иммунная система к нему привыкает.

Утверждается, что описанным способом лечится даже аллергия, возникающая после укусов перепончатокрылых насекомых. Смертельная реакция у гиперчувствительных людей предотвращается.

Болезни и лекарства,
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