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39 минут назад

Названы нетипичные симптомы инфаркта

Мир новостей

Специалисты в течение 9 лет вели наблюдения за совершеннолетними добровольцами (более 4700 человек), которые оказались в стационаре с диагнозом инфаркт. Доктор Пауло Медейрос отметил, что полученная за это время информация позволила сделать вывод, что у пациентов с одышкой или усталостью «прогноз был хуже, чем у пациентов с болью в груди».

Названы нетипичные симптомы инфаркта
Фото: Мир новостейМир новостей

При этом такие нетипичные симптомы чаще проявлялись у женщин, чем у мужчин. Также эти проявления нередко возникали у пациентов с гипертонией, диабетом, заболеваниями почек и легких.

Авторы исследования обратили внимание, что полученные ими результаты говорят о необходимости предполагать инфаркт миокарда даже в том случае, если основная жалоба пациента не связана с болью в груди.

Болезни и лекарства,
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