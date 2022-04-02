Названы нетипичные симптомы инфаркта

Специалисты в течение 9 лет вели наблюдения за совершеннолетними добровольцами (более 4700 человек), которые оказались в стационаре с диагнозом инфаркт. Доктор Пауло Медейрос отметил, что полученная за это время информация позволила сделать вывод, что у пациентов с одышкой или усталостью «прогноз был хуже, чем у пациентов с болью в груди».

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При этом такие нетипичные симптомы чаще проявлялись у женщин, чем у мужчин. Также эти проявления нередко возникали у пациентов с гипертонией, диабетом, заболеваниями почек и легких.